Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап «Дакара-2018»

Экипаж Дмитрия Сотникова российской автогоночной команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем в зачете грузовиков на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в Боливии. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Автогонщик преодолел спецучасток со стартом в Уюни и финишем в Туписе за 4 часа 23 минуты 32 секунды. Общая протяженность участка составила 380 км.

Как передает ТАСС, на втором месте находится Федерико Вильягра на Iveco, экипаж уступил победителю 5 минут 11 секунд. Тройку лидеров замыкает экипаж Айрата Мардеева из «КАМАЗ-мастер» с отставанием в 6 минут и 28 секунд.

Лидирующий в общем зачете россиянин Эдуард Николаев занял четвертое место (+8.33). На предыдущем седьмом этапе соревнования победу одержал голландец Тони ван Генугтена на Iveco.

Финал ралли-рейда пройдет 20 января в аргентинской Кордове. Девятый этап гонок был отменен из-за погодных условий.