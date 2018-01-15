Скончался родоначальник традиции обливаться шампанским после победы в гонках

Американский автогонщик, экс-пилот «Формулы-1» Дэн Герни скончался в возрасте 86 лет. Он известен как родоначальник традиции обливаться шампанским после победы в гонках.

Автогонщик участвовал в соревнованиях «Формулы-1» с 1959 по 1970 год. В 1967 году Герни одержал победу в гонке «24 часа Ле-Мана», отпраздновав ее обливанием шампанским, передает autosport.

О смерти известного спортсмена сообщили родственники. Он скончался в воскресенье, 14 января. Причина смерти — осложнения после перенесенной пневмонии.

Добавим, что Дэн Генри выиграл семь гонок IndyCar, пять гонок NASCAR и четыре гонки «Формулы-1» с 1962 по 1970 год. Всего в послужном списке автогонщика 51 победа в различных соревнованиях.

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