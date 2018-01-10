Новый мировой рекорд по дрифту установили гонщики в США

Команда баварских профессиональных гонщиков обновила мировой рекорд по продолжительности дрифта.

Заезд немцы устроили на BMW M5, непрерывный управляемый занос в общей сложности длился порядка восьми часов, за которые машина проехала 374 км, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Новый рекорд Гиннесса установил пилот Йохан Шварц. Видеокадры с фрагментами заезда представители автоконцерна выложили в интернет.

За восемь часов спортивный седан проехал без остановок более 2 тыс. кругов по треку BMW Performance Center в Южной Каролине, США. Дозаправку гонщики производили на ходу, для чего специально была придумана система быстрой закачки топлива, способная перекачать до 70 л бензина менее чем за минуту.

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году. Тогда пилот спорткупе Toyota GT-86 смог продержаться на треке в течение 5 ч. 46 мин., преодолев 209,5 км.

Ранее, сообщал портал iz.ru, американское издание Cars Evolution выпустило видеоролик об эволюции BMW M5, в котором журналисты рассказали об изменениях и трансформациях, которые претерпевал этот седан за 33 года своего существования. Самый первый автомобиль такого типа появился в 1985 году.