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Гонщик Ферстаппен третий раз подряд стал персоной года по версии FIA

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Фото: Global Look Press/Hoch Zwei
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Голландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен третий раз подряд признан персоной года по версии Международной автомобильной федерации (FIA).

Итоги сезона 2017 года в автоспорте подвели на церемонии во французском Версале, где и прошло награждение.

Главный приз достался чемпиону мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», пилоту команды Mercedes, британцу Льюису Хэмилтону. Для него это уже четвертый титул в минувшем сезоне.

Новичком года стал 20-летний Шарль Леклер из Монако. В 2017 году он выиграл чемпионат в классе машин «Формула-2», где одержал семь побед.

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