Гонщик Ферстаппен третий раз подряд стал персоной года по версии FIA

Голландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен третий раз подряд признан персоной года по версии Международной автомобильной федерации (FIA).

Итоги сезона 2017 года в автоспорте подвели на церемонии во французском Версале, где и прошло награждение.

Главный приз достался чемпиону мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», пилоту команды Mercedes, британцу Льюису Хэмилтону. Для него это уже четвертый титул в минувшем сезоне.

Новичком года стал 20-летний Шарль Леклер из Монако. В 2017 году он выиграл чемпионат в классе машин «Формула-2», где одержал семь побед.