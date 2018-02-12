Составлен рейтинг самых популярных в России европейских автомобилей

Самым продаваемым в России автомобилем европейских марок в 2017 году, согласно рейтингу агентства «Автостат», стал Volkswagen Polo.

В прошлом году было продано более 48 тыс. моделей немецкого автоконцерна.

Второе место занял кроссовер Renault Duster. Россияне в 2017 году приобрели примерно 44 тыс. данных авто. Тройку лидеров замыкает еще одна модель французского концерна –– Renault Kaptur.

Более 31 тыс. этих автомобилей было реализовано в России в прошлом году.

Также в десятку самых популярных европейских авто вошли еще две модели Renault –– Renault Logan и Renault Sandero.

Помимо этих машин, россияне также приобретали модели Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia, BMW X5 и Mercedes-Benz GLC.

Всего в 2017 году в России реализовано более 403 тыс. новых легковых автомобилей европейских марок. Этот результат почти на 12% превысил показатель 2016 года, позволив европейским автомобилям занять четверть российского рынка.

8 февраля портал iz.ru опубликовал рейтинг самых популярных в России легковых автомобилей китайских марок. По итогам прошлого года лидером продаж стал Lifan X60. Причем эта модель сумела сохранить лидерство и второй год подряд.

