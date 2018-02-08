В России определены самые популярные китайские автомобили

В России составили рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей китайских марок. По итогам прошлого года лидером продаж стал Lifan X60.

Как отмечает агентство «АВТОСТАТ», автомобиль не в первый раз становится самой популярной в России китайской машиной. В 2017 году салоны продали более 7,3 тыс. единиц авто данной марки. На втором месте располагается Lifan Х50, а на третьем — седан Lifan Solano.

На четвертой позиции находится дебютант российского рынка — Chery Tiggo 3, на пятой — Geely Emgrand Х7. Сообщается, что всего по итогам прошлого года на российском рынке было реализовано около 32 тыс. автомобилей китайских марок.

Портал iz.ru писал о том, что первое место в рейтинге самых дорогих автомобилей, представленных на российском рынке, досталось лимузину Rolls-Royce Phantom стоимостью почти 36 млн рублей. Второе и третье места заняли модели той же марки — Rolls Royce Dawn и Rolls-Royce Ghost.