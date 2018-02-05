«Кортеж» к инаугурации готов

Новые автомобили проекта «Кортеж» будут готовы к церемонии инаугурации президента России, которого предстоит избрать на мартовских выборах. Как сообщил «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров, машины уже прошли все испытания и отправлены в опытную эксплуатацию. По его словам, представительную линейку отечественных авто не планируется показывать публике до церемонии.

Отвечая на вопрос «Известий» об участии автомобилей проекта «Кортеж» в инаугурации, глава Минпромторга выразил уверенность, что лимузин будет готов к нужному сроку.

— Получится на 100%, испытания все прошли, — сказал Денис Мантуров. — Сейчас уже идет опытная эксплуатация. Передаем партию (в гараж особого назначения Федеральной службы охраны. — «Известия»).

При этом министр пояснил, что до церемонии инаугурации президента не планируется публично демонстрировать новую представительскую линейку автомобилей.

Ранее министр отмечал, что 16 машин «Кортежа» планируется передать ФСО в конце февраля — начале марта. Модельный ряд проекта состоит из автомобилей четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Как ранее сообщали «Известия», один из прототипов лимузина лично тестировал Владимир Путин.

Проект предполагает и коммерческую составляющую: машины «Кортежа» можно будет приобрести в свободной продаже. Стоимость таких авто начинается от 6–9 млн рублей. По словам Дениса Мантурова, новинками уже заинтересовались представители крупного бизнеса.

После Второй мировой войны руководство Советского Союза передвигалось на автомобилях представительского класса производства ЗИЛ. На «ЗИЛе» некоторое время ездил и первый президент РФ Борис Ельцин, но в 1997 году он пересел на Mercedes-Benz. Президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев также используют немецкие машины. В 2012 году глава государства дал поручение о создании отечественного автомобиля представительского класса. Разработчиком единой модульной платформы выступил Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ».

Лидеры государств, в которых развит собственный автопром, в большинстве случаев ездят на машинах, выпущенных внутри страны. Продукцию отечественных автопроизводителей для передвижения на публике выбирают президент США, премьер-министр Японии, председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президент Франции, королева и глава правительства Великобритании, канцлер Германии, а также президент и премьер-министр Италии.