Отсутствие ОСАГО зафиксируют на камеры

В регионах РФ по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) появятся структуры, которые смогут вместо сотрудников ГИБДД оформлять и собирать штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими камерами. Соответствующие поправки в свой законопроект правительство разработало ко второму чтению документа (есть в распоряжении «Известий»). Ранее передать часть полномочий по оформлению штрафов «с камер» планировалось только московским властям, однако ко второму чтению это положение убрали. Теперь правительство предлагает разрешить структурам органов исполнительной власти всех субъектов самостоятельно задерживать неправильно припаркованные автомобили, а также штрафовать водителей без полиса ОСАГО, попавших под камеры. Эксперты называют инициативу «ошибкой», полагая, что она внесет неразбериху в отношения между автовладельцами и местными властями.

Законопроект о передаче части полномочий МВД по оформлению и назначению штрафов за нарушение ПДД московским властям Госдума приняла в первом чтении в декабре прошлого года. Документ затрагивал почти четыре десятка нарушений, которые фиксируют автоматические камеры. В их число вошли превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на выделенную полосу через сплошную линию разметки и т.д.

Однако ко второму чтению правительство решило снять территориальное ограничение и разрешить всем желающим регионам взять на себя полномочия по обработке фото- и видеоматериалов и сбору штрафов, предварительно заключив соответствующее соглашение с МВД. При этом к перечню нарушений, которые они смогут администрировать, добавится управление автомобилем без полиса ОСАГО. Сейчас в документе указаны в том числе езда без шлема на мотоцикле или без пристегнутого ремня безопасности в машине, разговор по телефону без гарнитуры и другие. Пока такие нарушения фиксируются не в автоматическом режиме, а только «вручную».

Ко второму чтению законопроекта появились поправки, позволяющие местным властям самим задерживать неправильно припаркованные автомобили, если нарушение зафиксировано в автоматическом режиме и имеется соответствующее соглашение с центром. Речь идет о несоблюдении требований знаков и разметки, создании препятствий другим машинам, стоянке на местах для инвалидов, на остановках общественного транспорта и ближе 5 м к пешеходному переходу, а также парковке вторым рядом (ч. 4 и 5 ст. 12.16 и ч. 2–4 и 6 ст. 12.19 КоАП).

Какая именно структура в исполнительных органах власти субъекта будет выполнять эту работу — предстоит решить самим регионам. Например, в столице этим может заниматься в том числе Московская административная дорожная инспекция.

Противники принятия законопроекта уже раскритиковали его за риск сосредоточить все полномочия в одних руках. Местные чиновники в этом случае оказывались заинтересованной стороной, поскольку от увеличения числа нарушений — и, следовательно, штрафов за них — напрямую зависит пополнение региональных бюджетов. Однако на днях правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий перечислять деньги от всех собранных штрафов исключительно в дорожные фонды, то есть тратить их по целевому назначению. По оценкам правительства, только в прошлом году нарушители ПДД пополнили бюджеты регионов на 60 млрд рублей.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР) пояснил «Известиям», что официально поправки в Госдуму пока не внесены. Однако второе чтение законопроекта может пройти уже в весеннюю сессию. Он также подчеркнул, что соглашения между регионом и МВД должны быть публичными и регистрироваться в Минюсте.

Первый зампредседателя комитета Вячеслав Лысаков («Единая Россия») считает проект «ошибкой». По его мнению, число «писем счастья» может увеличиться, поскольку гражданские специалисты в отличие от инспекторов ГИБДД не будут отбраковывать сомнительные материалы — например, фотографии с нечитаемыми номерами. Кроме того, передача таких полномочий не только Москве, а всем регионам, по его мнению, «расходится с изначальной концепцией проекта».

Адвокат Григорий Афицкий полагает, что сокращение полномочий ГИБДД повлечет и сокращение штата. При этом до сих пор непонятно, кто именно займется работой по фиксации и оформлению нарушений и потребуется ли в таком случае набирать дополнительный штат уже в эту структуру.

— Есть работающий орган — Госавтоинспекция, она отвечает за соблюдение ПДД, — отметил он.

Всё остальное, считает эксперт, может привести к неразберихе, так как граждане не будут понимать, кто, например, эвакуировал их машину — ГИБДД или местный исполнительный орган.