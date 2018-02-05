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Аналитики назвали самые дорогие автомобили в России

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Фото: ТАСС/Michal Krumphanzl
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Эксперты составили рейтинг самых дорогих автомобилей, представленных на российском рынке.

Список опубликован на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место досталось лимузину Rolls-Royce Phantom, стоимость которого составляет 35 млн 865 тыс. рублей. Второе и третье места заняли модели той же марки — Rolls Royce Dawn и Rolls-Royce Ghost, которые оцениваются в 28 млн 168 тыс. рублей и 24,7 млн рублей соответственно.

Также в пятерку самых дорогих автомобилей вошли Bentley Mulsanne (23,5 млн рублей) и спорткар Ferrari 812 (22,4 млн рублей).

Рейтинг был составлен на основании данных, собранных в конце 2017 года. Отмечается, что всего в декабре 2017 года россияне потратили на новые автомобили 215,8 млрд рублей, а за весь прошлый год — 1,767 трлн рублей.

Ранее в феврале эксперты составили топ-10 самых продаваемых коммерческих автомобилей на российском рынке. Рейтинг возглавил автомобиль ГАЗ Gazelle NEXT.

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