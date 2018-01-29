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Эксперты составили топ-10 самых бюджетных иномарок в РФ

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Специалисты российского автомобильного рынка подготовили список из 10 наиболее дешевых иномарок. Рейтинг возглавил хетчбэк Ravon R2 производства Узбекистана, цена которого составляет около 439 тыс. рублей.

На второй позиции находится японский седан Datsun on-DO стоимостью 444 тыс. рублей. Третье место рейтинга осталось за автомобилем Ravon Nexia, который можно купить за 449 тыс. рублей.

Как передает «Федеральное агентство новостей», к наиболее бюджетным иномаркам автоэксперты отнесли Brilliance H230, Renault Logan, FAW, Ravon R4, Renault Sandero и Ravon Gentra.

Портал iz.ru писал о том, что в топ самых популярных в России подержанных иномарок в 2017 году вошли Ford Focus, Toyota Corollа, а также Hyundai Solaris.

Самым популярным автомобилем среди внедорожников для москвичей стал мини-кроссовер Hyundai Creta. За 2017 год в столице были проданы 7,6 тыс. этих автомобилей, что в 2,6 раза превышает показатели 2016 года.

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