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«АвтоВАЗ» запатентовал кроссовер Lada XCode

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Российский концерн «АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер Lada XСode — сведения о патенте появились в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Концепт новой модели был представлен в рамках Международного московского автосалона в 2016 году. Созданием проекта занимались российские специалисты, а также инженеры из Италии, Германии, Франции и Японии. Представить модель «АвтоВАЗ» планирует в 2021 году.

Предполагается, что кроссовер сможет потеснить, в частности, на рынке Китая автомобили производителей Honda и Volkswagen. Как отмечает китайский телеканал Phoenix, российская модель обладает высокой износоустойчивостью и современным стилем.

20 января портал iz.ru писал, что «АвтоВАЗ» поставил на Кубу около 350 автомобилей Lada Vesta и Lada Largus Cross. 

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