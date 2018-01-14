«АвтоВАЗ» готов поставлять в Туркмению только белые автомобили

Вероятный запрет властей Туркмении в стране автомобилей любого цвета, кроме белого, не станет проблемой для российского концерна «АвтоВАЗ». Об этом в эфире НСН сообщил руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Как и любой другой автопроизводитель, «АвтоВАЗ» производит машины в том числе белого цвета, более того, по традиции такая расцветка является базовой.

«В нашей гамме у каждой модели есть белый цвет, поэтому проблем никаких не будет. Для нас белый является одним из базовых цветов и доступен для любой из наших моделей», — пояснил Ильинский.

При этом представитель «АвтоВАЗа» затруднился сказать, машины каких цветов автоконцерн чаще всего поставляет в Туркменистан. Дело в том, что машины с конвейера покупают импортеры, которые работают на том или ином рынке за пределами России.

Экспортом российских Lada конкретно в Туркмению занимается казахстанский холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО». Первые автомобили были им поставлены в Ашхабад в феврале 2016 года.

По неподтвержденной информации, туркменские власти фактически запретили машины любых цветов, кроме белого, добавляет НСН.

В 2017 году доля «АвтоВАЗа» на российском рынке достигла шестилетнего максимума.