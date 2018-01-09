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«АвтоВАЗ» в 2018 году поднял цены на ряд автомобилей

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Фото:ТАСС/Thomas Kцrbel
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Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» увеличил розничные цены на ряд своих автомобилей на 2–3% с начала 2018 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров дилерских компаний марки.

Представитель «АвтоВАЗа» также отметил, что средневзвешенное повышение цен составило 2,5%.

Таким образом, стоимость седана Lada Vesta выросла на 15 тыс. рублей, достигнув 569 900 рублей. Седан Lada Granta подорожал на 10 тыс. рублей (2,6%) до 399 900 рублей.

Кроссовер Xray в 2018 году будет стоить 614 900. Рост цены на данную модель составил 15 тыс. рублей (2,5%).

Эксперты отмечают, что в повышении цен нет ничего необычного. В прошлом году стоимость моделей Lada увеличилась на 2%.

28 декабря портал iz.ru сообщал, что в 2018 году «АвтоВАЗ» решил прекратить выпуск седана Lada Priora. Последние модели планируют собрать до начала лета. Всего будет выпущено около 7 тыс. технически устаревших машин.

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