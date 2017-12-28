«АвтоВАЗ» прекратит выпуск Lada Priora в 2018 году

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» решил прекратить выпуск седана Lada Priora в 2018 году. Об этом сообщает Quto.ru.

По неофициальной информации, последние модели соберут до начала лета 2018 года. Всего планируется выпустить около 7 тыс. технически устаревших машин.

Ранее Priora в кузовах хэтчбек и универсал уже были сняты с производства.

В декабре портал iz.ru сообщил, что «АвтоВАЗ» поставил на Кубу более 300 автомобилей Lada Vesta. Данные автомобили стали вторыми по популярности в ноябрьском рейтинге самых продаваемых марок автомобилей в России — спрос на данную модель увеличился на 42% за месяц.