Прямой эфир

«АвтоВАЗ» прекратит выпуск Lada Priora в 2018 году

0
Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» решил прекратить выпуск седана Lada Priora в 2018 году. Об этом сообщает Quto.ru.

По неофициальной информации, последние модели соберут до начала лета 2018 года. Всего планируется выпустить около 7 тыс. технически устаревших машин.

Ранее Priora в кузовах хэтчбек и универсал уже были сняты с производства.

В декабре портал iz.ru сообщил, что «АвтоВАЗ» поставил на Кубу более 300 автомобилей Lada Vesta. Данные автомобили стали вторыми по популярности в ноябрьском рейтинге самых продаваемых марок автомобилей в России — спрос на данную модель увеличился на 42% за месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобили LADA Granta поступили в парк каршеринга Москвы
На заводе LADA в Ижевске сошел с конвейера 5-миллионный автомобиль

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017