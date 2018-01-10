Доля «АвтоВАЗа» на российском рынке достигла шестилетнего максимума

Продажи новых автомобилей «АвтоВАЗа» выросли в 2017-м на 17%, а доля на российском рынке достигла 20,5%.

Информацию об этом распространил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу автоконцерна Ян Птачек в среду, 10 января.

«Мы продали почти 312 тыс. автомобилей за 2017 год», — цитирует его ТАСС.

Российский авторынок продолжит расти и в 2018 году, «как минимум до 10%» считают в «АвтоВАЗе»,

28 декабря «АвтоВАЗ» объявил о решении прекратить выпуск седана Lada Priora в 2018 году.

По неофициальной информации, последние модели соберут до начала лета 2018 года. Всего планируется выпустить около 7 тыс. технически устаревших машин.

При этом Lada Vesta стали вторыми по популярности в ноябрьском рейтинге самых продаваемых марок автомобилей в России — спрос на данную модель увеличился на 42% за месяц.