Lada Xcode сможет потеснить автомобили Honda и Volkswagen на рынке Китая

Поставки российского автомобиля Lada Xcode компании «АвтоВАЗ» на китайский рынок могут потеснить Honda и Volkswagen. Об этом сообщает китайский телеканал Phoenix.

Он отмечает, что, несмотря на высокую популярность в КНР японских и немецких моделей, существуют проблемы, которые могут сократить число их поклонников. В частности, телеканал напомнил о дизельном скандале на концерне Volkswagen. Китайские потребители также могут отказаться от приобретения японских автомобилей, исходя из исторических соображений.

В качестве конкурента указанным моделям Phoenix приводит российский автомобиль Lada Xcode, который сочетает в себе технологии концернов Италии, Франции, Японии и Германии. Кроме того, телеканал отмечает, что российская модель обладает высокой износоустойчивостью и современным стилем.

20 января портал iz.ru писал, что «АвтоВАЗ» поставил на Кубу партию в составе около 350 автомобилей Lada Vesta и Lada Largus Cross.