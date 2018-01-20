«АвтоВАЗ» поставил более 300 автомобилей Lada на Кубу

Российский концерн «АвтоВАЗ» впервые более чем за десять лет поставил на Кубу партию автомобилей Lada.

Грузовое судно с 344 машинами моделей Lada Vesta и Lada Largus Cross прибыло в порт Гаваны.

Как сообщает ТАСС, 320 Lada Vesta и 24 Lada Largus Cross были переданы сотрудникам кубинской государственной таксомоторной компании Taxis Cuba.

Ранее сообщалось, что вероятный запрет властей Туркмении в стране автомобилей любого цвета, кроме белого, не станет проблемой для «АвтоВАЗа».