ЗИЛ может возродить производство легендарного микроавтобуса «Юность»

Специалисты компании «МСЦ6 АМОЗИЛ» могут возобновить производство одного из легендарных микроавтобусов советского периода. Речь идет о микроавтобусе ЗИЛ-118 «Юность», который ранее находился в цеху авиазавода ТАНТК имени Бериева, сообщается на странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что в настоящее время специалисты полностью восстановили корпус микроавтобуса. Его покрасили, спустили в цех на первом этаже, а также поставили задний мост и подрамник.

Легендарный микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность» производился в советское время 10 лет: с 1961 по 1971 год. Он считался автомобилем представительского класса и в свое время славился комфортом и большим остеклением. Модель была сделана на основе лимузина ЗИЛ-111, сообщает телеканал «Звезда».

АМО «ЗИЛ» — старейший в России завод по производству автомобилей, заложенный в Москве в августе 1916 года. До 1919 года предприятие выпускало грузовики итальянской фирмы Fiat. Первые десять грузовиков советского производства собрали в 1924 году. В дальнейшем завод выпускал как малотоннажные грузовики, так и автомобили повышенной грузоподъемности и проходимости. С начала 60-х годов с конвейера начали сходить такие массовые грузовики, как ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Предприятие было упразднено в 2013 году. В 2015 году большинство цехов завода демонтированы. Также в 2015 году был уничтожен музей истории ЗИЛа с мемориальным кабинетом Лихачёва. В сентябре 2016 года Завод имени Лихачёва выпустил последний в своей истории грузовой автомобиль. Производство легковых автомобилей представительского класса на предприятии продолжается силами фирмы «Механосборочный цех № 6 АМО ЗИЛ».