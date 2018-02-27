Государство поддержит автоэкспорт

Отечественный автопром должен быть готов к усилению конкуренции на российском рынке. А государству следует помочь компаниям увеличить экспорт машин. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании по проекту стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года. Доля собранных в России машин на внутреннем рынке достигла почти 86%, и этот уровень нужно как минимум удержать.

Как отметил премьер-министр, в 2017 году на отечественных предприятиях произведено почти на 20% больше авто, чем годом раньше. При этом рост наблюдается во всех сегментах — от легковых машин до автобусов.

— Сейчас конкуренция несколько ослабла, ряд автомобильных марок ушли с рынка. Но они могут вернуться, рынок у нас в этом смысле открытый. И к усилению конкуренции нужно готовиться, — заявил Дмитрий Медведев.

Первый вариант стратегии был подготовлен Минэкономразвития в прошлом году. Тогда ведомство указывало, что объем российского авторынка по итогам 2016 года значительно сократился по отношению к пиковым показателям 2012 года: легковых автомобилей — на 52%, легких коммерческих машин — на 42%, грузовиков — на 63%, автобусов — на 31%. Сокращение спроса привело к уменьшению производства практически во всех сегментах авторынка по отношению к значениям 2012 года.

Однако, как отметил на нынешнем совещании Дмитрий Медведев, в 2017 году началось восстановление этой отрасли российской экономики.

— Сказался и эффект отложенного спроса, что само по себе неплохой сигнал. Как известно, покупка автомобилей носит циклический характер. Многие покупатели решили обновить свой автопарк именно в прошлом году. То есть и граждане нашей страны, и бизнес перестают воздерживаться от достаточно крупных покупок, — сообщил председатель правительства.

В то же время Дмитрий Медведев заявил о необходимости наращивать экспорт машин. Согласно проекту стратегии, к 2025 году российские производители должны поставлять в другие страны 12–14% выпущенных автомобилей.

— Нужно наращивать экспорт. Это сделать непросто. Конкуренция на этом рынке очень высокая. Поэтому нужно не только повышать качество и узнаваемость товаров, которые сделаны в России, но и искать инструменты поддержки экспортеров, чем занимается весь мир, — сказал глава правительства.

По данным Минэкономразвития, росту объемов автоэкспорта мешает недостаточная конкурентоспособность отечественных машин для выхода на наиболее развитые рынки (ЕС, США), малая узнаваемость российских брендов в мире, а также закрытость рынков, потенциально привлекательных для экспортных поставок (Ближний Восток, Южная Америка и др.).

Согласно базовому сценарию, стратегии объем экспорта продукции отечественного автопрома к 2025 году составит $4,9 млрд, в том числе $1,6 млрд — за счет компонентов. При этом из РФ в другие государства в 2025 году будет вывезено около 240 тыс. машин. Оптимистический сценарий предполагает, что объем экспорта вырастет до $7,8 млрд (400 тыс. автомобилей и комплектов), включая $2,5 млрд — за счет компонентов.