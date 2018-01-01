Эксперты назвали пять лучших новинок российского авторынка за 2017 год

Эксперты составили рейтинг из пяти лучших автомобилей, появившихся на российском рынке в 2017 году.

В список вошли Lada Vesta SW Cross, новые версии Kia Rio, Honda CR-V и Hyundai Solaris, а также Mazda CX-9.

Эксперты портала CarsWeek.ru заявили о популярности этих автомобилей среди российских покупателей.

«По нашему мнению главной новинкой 2017 года стала новая модификация популярного отечественного автомобиля — Lada Vesta SW Cross, которая на данный момент может достойно конкурировать со многими иностранными представителями», — отметили авторы рейтинга.

Они указали, что эта модель выпускается с двигателями объемом 1,6 и 1,8 л и отметили высокий уровень оснащенности автомобиля.