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Эксперты назвали пять лучших новинок российского авторынка за 2017 год

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Фото: Global Look Press/Sebastian Geisler
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Эксперты составили рейтинг из пяти лучших автомобилей, появившихся на российском рынке в 2017 году. 

В список вошли Lada Vesta SW Cross, новые версии Kia Rio, Honda CR-V и Hyundai Solaris, а также Mazda CX-9.

Эксперты портала CarsWeek.ru заявили о популярности этих автомобилей среди российских покупателей. 

«По нашему мнению главной новинкой 2017 года стала новая модификация популярного отечественного автомобиля — Lada Vesta SW Cross, которая на данный момент может достойно конкурировать со многими иностранными представителями», — отметили авторы рейтинга.

Они указали, что эта модель выпускается с двигателями объемом 1,6 и 1,8 л и отметили высокий уровень оснащенности автомобиля. 

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