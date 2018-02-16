Автомобиль — после ремонта

Социологи выяснили, какие крупные траты запланировали россияне на 2018 год. По данным опроса ВЦИОМа, с результатами которого ознакомились «Известия», 17% граждан собираются выделить средства на ремонт в квартире. Приобрести турпутевку готовы 15% опрошенных, 10% респондентов планируют купить автомобиль, еще столько же намерены оплатить обучение для себя или детей. 9% россиян присматриваются к новому жилью. Стоимость запланированных приобретений говорит о том, что доходы граждан растут: в прошлом году самым популярным ответом о предстоящих покупках был телефон (26%). Эксперты полагают, что оживление сферы потребления — признак того, что острый период экономического спада миновал.

По данным опроса, сегодня у многих россиян достаточно средств на приобретение смартфона, мебели, домашнего кинотеатра или абонемента в фитнес-клуб. А вот потратиться на покупку бытовой техники — стиральной машины, холодильника, компьютера или ноутбука — готовы лишь 4% опрошенных. Еще меньшее число граждан собираются приобрести ювелирные изделия или предметы роскоши. Не пользуются популярностью фотоаппараты, спортивные тренажеры и музыкальные центры, а также акции и ценные бумаги — их покупку запланировали по 1% опрошенных.

При этом еще в прошлом году самыми популярными после мобильного телефона приобретениями были автомобиль (11%), телевизор (10%), а также ремонт в квартире. Приобрести турпутевки или оплатить обучение готовились 9% граждан.

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб полагает, что наиболее острый период экономического кризиса позади — с этим и связано потребительское оживление.

— Необходимо, конечно, помнить, что для многих покупок россияне выбирают более дешевые варианты, чем раньше. В частности, поэтому в динамике розничного оборота оживление спроса проявляется не так ярко, но оно есть. И тут весьма показателен рост внимания к инвестициям в образование. Известно, что это очень долгосрочные вложения, которые будут «отбиваться» десятилетия, — отметил в беседе с «Известиями» социолог. — Если люди идут на это, значит, вектор развития страны рассматривается ими как позитивный.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что российский рубль сейчас устойчив и это также способствует росту покупательской активности граждан.

— Горизонт планирования россиян невелик. Если есть деньги, значит, их надо тратить, рассуждают они. К тому же растет их социальное самочувствие. Менять рубли на доллары и хранить их под матрасом смысла не имеет, — пояснил он.

Политконсультант Дмитрий Фетисов отметил, что покупательская способность россиян выросла и острый период экономического кризиса миновал. При этом он заметил, что имеются данные и других опросов, которые фиксируют увеличение числа тех, кто считает свои доходы недостаточными.

— Это говорит о том, что происходит размытие границ так называемого среднего класса. У одной части этой группы растут доходы и увеличивается покупательская способность, а у другой — доходы, напротив, падают. В результате происходит разделение общества по материальному признаку, — считает эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 25 и 26 января 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону. В 2015 году опросы проводились у респондентов на дому.