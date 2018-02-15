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Россияне перешли от сбережений к потреблению

Лимиты по потребительским кредитам вышли на докризисный уровень
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россияне в прошлом году поменяли модель поведения: от сбережений они перешли к потреблению — об этом свидетельствуют данные крупнейших бюро кредитных историй (БКИ), с которыми ознакомились «Известия». Средний лимит по кредитам, выдаваемым в торговых точках, достиг максимума трехлетней давности. Эти тенденции вызвали беспокойство у министра экономического развития Максима Орешкина, который призвал не повторять прошлых ошибок, когда бум кредитования и смягчение условий по займам привели к росту просроченных долгов.

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Смена потребительских предпочтений граждан привела в прошлом году к росту рынка розничных займов. Средний лимит по POS-кредитам, выдаваемым в торговых точках, достиг максимума с 2014 года и составил в среднем 30 тыс. рублей — об этом свидетельствуют данные крупнейших БКИ (ОКБ, «Эквифакс» и НБКИ), которые проанализировали «Известия». Рост портфеля необеспеченных кредитов за год составил 11% (до 234,5 млрд рублей), говорится в материалах ОКБ.

Заемщики стали более избирательно подходить к покупкам. В 2016 году россияне приобретали в кредит в основном товары первой необходимости, теперь же переключились на современную технику и оборудование, отметил первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин. По его словам, тройка самых популярных товарных категорий для покупки по POS-кредиту выглядит так: бытовая техника (средний чек — 38,3 тыс. рублей), туристические путевки и авиабилеты (64,9 тыс. рублей), мягкая мебель (31,4 тыс. рублей). 

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POS-кредитование — основной канал привлечения новых заемщиков для последующих продаж схожих банковских продуктов — карт и кредитов наличными, рассказал директор департамента потребительского кредитования в точках продаж Русфинансбанка Александр Воронин. Именно за счет POS-кредитов банки в прошлом году стали активнее привлекать хороших заемщиков, предлагая кредиты в торговых точках с высоким чеком, например в стоматологических клиниках, мебельных магазинах и турагентствах, добавил руководитель службы целевого кредитования Почта-банка Андрей Павлов. 

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Благодаря росту спроса на POS-кредиты и повышению платежеспособности населения банки получают двойную выгоду: увеличивается ссудный портфель и снижаются риски при кредитовании.

Министр экономического развития Максим Орешкин выразил беспокойство по поводу роста необеспеченного кредитования. При сохранении нынешних темпов прироста займов портфель необеспеченного потребительского кредитования в 2018 году увеличится на 1,2 трлн рублей, заявил чиновник в минувшую пятницу. 

— Эти деньги могли бы пойти на другие виды кредитования, но всё идет в ту сторону, — отметил он. 

Министр также призвал «не повторить те ошибки, которые мы в экономической политике сделали в 2011–2012 годах», когда рост потребкредитования превышал 50% в год.

В начале периода экономического роста основная масса заемщиков платит и по самому долгу, и по процентам. С ростом доступности кредитов появляются должники, которые могут оплачивать только проценты. Затем начинают преобладать заемщики, способные платить по долгам только за счет роста цен на активы. Как только стоимость активов падает, объем невозвратных долгов начинает резко расти — наступает финансовый кризис. 

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