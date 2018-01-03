Россияне вернули себе «вкус потребления»

Четверть россиян в 2017 году искали подработку и расширяли свои подсобные хозяйства. Это на 7,6 процентных пунктов больше, чем в 2016-м. При этом покупать товары на банковские кредиты и займы у родственников стали соответственно 17% и 15% населения. Об этом свидетельствуют данные мониторинга НИУ «Высшая школа экономики». Эксперты констатируют, что россияне вновь почувствовали «вкус потребления».

Самыми распространенными стратегиями потребительского поведения, как и в 2016 году, остались переход на более дешевые продукты питания и отказ от потребления дорогостоящих товаров и услуг. Однако в ушедшем году к экономии население прибегало значительно реже. Это следует из последнего за 2017 год выпуска мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения НИУ ВШЭ. Исследование основано на данных Росстата и трех всероссийских опросов, проведенных в мае, июле и сентябре.

Так, в первом, втором и третьем кварталах 2016 года от серьезных покупок отказывалось соотвественно 30%, 39% и 38% респондентов. В 2017-м наметилась тенденция к снижению доли граждан, отказывающихся от покупок — 32%, 30% и 36% соответственно.

— Поскольку экономить уже не на чем, и больше невозможно откладывать покупки, люди ищут подработки, занимают деньги, берут кредиты в банках, — рассказала ведущий научный сотрудник института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Бирюкова.

Максимальная доля семей, члены которых начали поиск подработки в течение трех месяцев до проведения опроса, в 2016-м была зафиксирована в сентябре (18%). А в том же месяце 2017 года этот показатель достиг 25%. Доля семей, расширивших подсобное хозяйство (выращивание на своем участке овощей и фруктов, разведение птицы), в сентябре 2016-го года была 17%, а в 2017-м — 23%. Покупать товары в кредит стали не 12%, а 17% респондентов.

Кроме того, россияне все чаще прибегали к займам денег у родственников и знакомых. Если в сентябре 2016 года брали взаймы 11%, то в том же месяце прошлого года — 15%.

По мнению завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Аллы Дворецкой, изменение финансового поведения россиян связано с замедлением инфляции и ожиданием стабилизации экономики в целом. Люди вновь почувствовали «вкус потребления», в том числе и за счет займов.

— В момент оформления кредита нужно оценивать реальные возможности возврата. Именно невозвраты займов прежних лет стали одной из причин падения реальных доходов населения, — предупредила Алла Дворецкая.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков рассказал «Известиям», что банки в этом году значительно нарастили темпы выдачи всех типов розничных займов.

— Активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращаются за деньгами в банки, — сказал он. — При этом значительнее всего растут выдачи новых кредитных карт. Этот сегмент в 2017 году — основной драйвер по привлечению молодых заемщиков до 25 лет.

В НБКИ «Известиям» сообщили, что за десять месяцев 2017 года было выдано 12,6 млн потребкредитов. Это на 24% больше, чем за тот же период 2016-го. На 43% выросло количество выданных кредитных карт, на 29% — автокредитов и на 20% — ипотечных кредитов.