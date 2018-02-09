Банки проверят мобильные номера клиентов

Уже в этом году должен появиться механизм, позволяющий банкам выяснять, принадлежит ли мобильный номер конкретному гражданину. Оператором этой системы может стать Институт связи (ЦНИИС). Об этом рассказал «Известиям» глава Национального совета по финансовому рынку (НСФР) Андрей Емелин. Благодаря новому методу проверки можно будет уменьшить риски краж персональных данных клиентов кредитных организаций. Это также поможет оградить их от общения с коллекторами по чужим долгам.

В 2018 году банки смогут отслеживать «чистоту» использования мобильных номеров их клиентами. То есть устанавливать, принадлежит ли номер сотового телефона конкретному гражданину. Это станет возможно благодаря созданию системы проверки телефонов, рассказал «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин. По его словам, участники совета решили запустить ее на базе ЦНИИС. В институте рассказали, что такие обсуждения велись, не уточнив детали.

По словам главы НСФР, процесс будет устроен следующим образом. Банк передает в ЦНИИС в зашифрованном виде сведения о клиенте — ФИО, номер паспорта и номер телефона. Затем оператор направляет данные для сверки в сотовую компанию и дает ответ кредитной организации, достоверна ли ее информация.

Выбор института в качестве площадки для создания системы обусловлен тем, что он уже выступает оператором базы данных перенесенных абонентских номеров. Ее создали в декабре 2013 года, когда россиянам разрешили менять сотовую компанию, сохраняя номер телефона. За четыре года этой услугой воспользовались более 7,5 млн абонентов. В работу ЦНИИС легко встроить системы передачи данных от банков, отметил Андрей Емелин. Но в этом случае еще одна база данных создаваться не будет. Такое решение приняли, чтобы избежать рисков утечки персональных данных и хакерских атак.

Мониторинг номеров нужен и банкам, и клиентам, убежден глава движения «СтопСпам» Денис Калугин. Институт проверки «чистоты» номеров поможет снизить риски мошенничества при обслуживании клиентов кредитных организаций. Хакеры часто делают дубликаты SIM-карт и крадут данные о счетах граждан, пояснил финансист.

Также система поможет защитить граждан от общения с коллекторами по чужим долгам. Ежемесячно взыскатели отправляют 100 млн SMS. Треть из них попадает к совершенно другим людям, доставляя им серьезные неудобства, пояснила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Она добавила, что нововведение позволит при смене владельца мобильного номера сразу же отключать SMS-уведомления от банков и рассылки, предназначенные предыдущему владельцу. Это предотвратит лишние траты клиентов кредитных организаций на информирование.

В ЦБ, Минкомсвязи и МТС не ответили на вопрос «Известий», поддерживают ли инициативу участников финрынка. Банкиры и сотовые операторы в целом позитивно отнеслись к идее.

Директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничным кредитным рискам Олег Коротун отметил, что система проверки номеров нужна для дополнительной идентификации граждан, которые обращаются в кредитную организацию удаленно. Она будет актуальной и при выдаче займов, добавил он.

Если удастся связать номер мобильного телефона с паспортом, то кредитные организации смогут упростить и улучшить дистанционное обслуживание клиентов. Это подстегнет рост продаж банковских продуктов, считает начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков.

— Мы изначально выступали за прямое взаимодействие банков и операторов, — отметили в пресс-службе «Билайна».

Наряду с плюсами создания системы проверки номеров в «Мегафоне» видят и минусы. Они касаются информационной безопасности. Ведь всем банкам и операторам связи придется обмениваться сведениями. Кроме того, неясен механизм финансирования такой системы, а также тарификации централизованного обмена.

Запуск специальной системы проверки телефонов банковских клиентов может стать еще одной мерой в борьбе с хакерами и недобросовестными клиентами банков. Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который обязывает сотовых операторов блокировать по требованию правоохранительных органов номера телефонных террористов. Также нормативный акт требует предоставлять правоохранителям в неизменном виде код абонента или телефонный номер.