Для перевода денег будет достаточно номера телефона

Россияне уже в следующем году смогут переводить друг другу деньги по номеру телефона — без привязки к банковским картам. Такая возможность появится благодаря тому, что Россия внедрит и законодательно закрепит принципы платежной директивы PSD-2, работающей в Европе. Вопрос «импорта» заграничных правил сейчас прорабатывает ассоциация «Финтех» при Центробанке, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ. Информацию об этом подтвердили два банкира, знакомых с обсуждением этого вопроса. Нововведение приведет к росту безналичного оборота в стране, полагают эксперты.

Россия уже в 2019 году сможет внедрить принципы платежной директивы PSD-2. Она обязует кредитные организации открыть свои клиентские базы и программные интерфейсы (API) третьим лицам, в том числе сотовым компаниям. В этом случае при переводе денег из цепочки «банк — платежная система — клиент» второй элемент пропадает. Благодаря этому средства можно перечислять, даже не зная номера карты получателя. При необходимости отправить деньги другому человеку физлицу в мобильном приложении своего банка достаточно ввести сумму и номер телефона того, кому переводятся средства.

Такая система с января 2018 года действует в Евросоюзе. Российский аналог переводов между гражданами начали разрабатывать в ассоциации «Финтех» при Центробанке, сообщил источник, близкий к ЦБ.

— Она позволит создать открытый банкинг, — рассказал собеседник «Известий». — Сейчас в ассоциации обсуждается идея создания системы моментальных платежей по номеру телефона, внедрение PSD-2 ускорило бы этот процесс.

В «Финтехе» не ответили на вопросы «Известий» о внедрении принципов европейской директивы. Между тем два банкира, знакомых с ситуацией, подтвердили, что создание собственной системы переводов обсуждается в ассоциации. По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, Россия не только будет внедрять заграничные правила, но и закрепит изменения в законодательстве. В Минфине отметили, что вопросы об адаптации PSD-2 лучше адресовать ЦБ. В регуляторе подтвердили, что тема открытия банками программных интерфейсов сейчас — на повестке дня.

— По инициативе Банка России в «Финтехе» открыто отдельное направление по развитию открытых API, — сообщили «Известиям» в ЦБ. — В рамках данного направления будут определены подходы к их реализации в России, проведены пилотные проекты, разработаны стандарты и методические документы.

Предполагается, что данные о клиентах и интерфейсы банки будут раскрывать не бесплатно. Тарифы за эту услугу еще не определены.

Открытое API поможет сократить издержки банков при переводах, уверен директор центра развития электронного банкинга Транскапиталбанка Артем Нечаев.

— Также это позволит упростить доступ к платежам для населения, — добавил он.

По оценкам Артема Нечаева, объем безналичных платежей существенно увеличится и превысит нынешние темпы роста — они составляют 30% в год. Объем переводов с карты на карту уже год назад оценивался более чем в 100 млрд рублей.

Начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков уверен, что кардинально повлиять на увеличение доли безналичных платежей можно лишь в одном случае: если физлица почувствуют существенную разницу в тарифах.

— Сегодня тариф за аналогичные операции с карты на карту разных банков в среднем составляет 1,5% от суммы трансакции. Если людям в рамках создаваемого единого платежного пространства предложат либо бесплатные платежи, либо значительно удешевят их стоимость (допустим, не более 0,5%), тогда это действительно будет прорыв, — уверен Алексей Курзяков.

Сотовые операторы в курсе возможных изменений в системе переводов. МТС даже помогает «Финтеху» в разработке правил игры, рассказали «Известиям» в компании. В «МегаФоне» сообщили, что ждут решения ЦБ о легитимности принципов PSD-2 в финансовой системе России и изменения законодательства. В «Билайне» не ответили на вопрос о том, поддерживают ли они внедрение банковских переводов по номеру телефона.

Новый подход к платежам вызывает опасения у специалистов по безопасности. Андрей Гайко, который руководит этим направлением в компании Digital Security, беспокоится, что мошенникам, подделывающим сим-карты, будет легче воровать деньги у россиян. Поэтому необходимо проработать вопросы защиты данных. На определение подходов к решению этого вопроса у «Финтеха» почти год.