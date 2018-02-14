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Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику

Эксперты РАН прогнозируют дальнейшее снижение ключевой ставки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), считают в Институте народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Там полагают, что в ближайшие три года Банк России будет последовательно опускать ключевую ставку, которая в итоге составит 5,25%.  Благодаря этому к концу 2020 года ставки по кредитам и ипотеке снизятся примерно до 10 и 8% соответственно, считают ученые. Опасаться того, что высокая доступность займов сформирует «пузырь» на рынке кредитования физлиц, пока не стоит, ведь чтобы это произошло, объем кредитования населения должен превысить 25–30% ВВП, подчеркнули в ИНП. 

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Центральный банк в ближайшие три года продолжит снижать ключевую ставку, и к концу 2020 года она опустится с нынешних 7,5% до 5,25%, говорится в прогнозе ИНП, с которым ознакомились «Известия». Смягчение монетарной политики будет постепенным: к концу этого года по прогнозу ставка уменьшится до 6,25%, по итогам 2019 года — до 5,75%, а в 2020 году — до 5,25%.

Смягчение ДКП приведет к тому, что кредиты, в частности ипотека, станут для граждан доступнее: в 2020 году банки будут выдавать займы населению в среднем под 9,5%. Сейчас средневзвешенная ставка по розничным кредитам на срок свыше одного года составляет 12%.

Как уточнил один из авторов прогноза, замдиректора ИНП Александр Широв, ставки по ипотеке через три года снизятся с нынешних 9–9,5% до 7–7,25%. Снижение процентов по займам ускорит темпы роста кредитования до 10–12% в год. Сам ЦБ в своем последнем докладе о денежно-кредитной политике прогнозировал прирост потребительского кредитования в следующие два года на 10%.

Из-за прошлогоднего кредитного бума некоторые экономисты начали высказывать опасения по поводу появления нового финансового «пузыря». Но в ЦБ пока на этот счет не беспокоятся: в прошлом месяце первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отметила, что сейчас угроз нет, однако потенциально они могут возникнуть. 

«Пузыря» на рынке розничного кредитования опасаться не стоит, подчеркнул Александр Широв. Для того чтобы он возник, объемы выдачи займов должны вырасти до 25–30% от ВВП. Сейчас показатель составляет лишь 10% валового внутреннего продукта.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в ближайшие три года основной индикатор денежного рынка опустится до 6–7%.

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— Все-таки уровень экономической неопределенности еще высок. Инфляция действительно немножко ускорится, я думаю, что через три года она будет около 4%, — отметила Наталия Орлова. 

Смягчение ДКП на инфляции практически не скажется, убежден Александр Широв. При плавном снижении ключевой ставки на протяжении трех лет товары и услуги будут дорожать в среднем на 3–3,5% в год и резкого роста цен не произойдет, пояснил он. Да и потребительский спрос будет оставаться умеренным, добавил Александр Широв. По итогам 2017-го инфляция опустилась до рекордных 2,5%.

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов согласен с тем, что в 2018–2020 годах рост цен будет оставаться на уровне 3,5%.

Снижение ключевой ставки будет разгонять экономический рост за счет увеличения кредитования и, как следствие, потребления. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году ВВП вырастет на 2%, а в 2019 и 2020 годах — на 2,2 и 2,3% соответственно.

Справка «Известий»

Последнее снижение ключевой ставки  Банк России объяснил снижением инфляционных ожиданий и волатильностью мировых финансовых рынков.

 

«В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — говорится в сообщении ЦБ.

 
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