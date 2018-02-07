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Lada Vesta впервые стала самой продаваемой машиной в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Самой продаваемой машиной в России в январе 2018 года стал представитель отечественного автопрома Lada Vesta. Об этом сообщил «Автостат».

В прошлом месяце на российском рынке было реализовано 6696 автомобилей Lada Vesta, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такой результат позволил «детищу» «АвтоВАЗа» стать самым продаваемым автомобилем в стране.

Помимо этого, продажи Lada в январе выросли на 29% до 21 005 машин.

Лидером продаж Vesta стала впервые. На рынке эта модель появилась в 2015 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер Lada XСode. Концепт новой модели был представлен в рамках Международного московского автосалона в 2016 году. Созданием проекта занимались российские, итальянские, немецкие и японские специалисты. Представить автомобиль планируют в 2021 году.

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