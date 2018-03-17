Водить по-русски

По итогам 2017-го и первых месяцев 2018 года продукция «АвтоВАЗа» демонстрирует уверенный рост продаж как в России, так и за рубежом. Портал iz.ru разбирался, в чем секрет привлекательности отечественного автопрома в наши дни, как обстояли дела с экспортом в советские времена и что ждет отрасль в 2018 году.

В 2017 году крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» (входит в альянс Renault–Nissan–Mitsubishi) впервые появился в рейтинге самых популярных мировых автомобильных брендов, заняв 50-е место. Сам по себе факт может показаться несущественным, однако он явно показывает, что отечественный автопром наконец преодолел 30-летнюю рецессию и смог сделать шаг вперед.

В 1950–1970-х годах советские автомобили были хорошо знакомы иностранцам. Легендарные ГАЗ М-20 «Победа» и ГАЗ-21 «Волга», «горбатый» «Запорожец» ЗАЗ-965, некоторые модели АЗЛК и в особенности тольяттинские ВАЗ-2121 «Нива» и универсал 2104 хорошо продавались в разных странах мира. Однако ближе к концу ХХ века российские автомобили перестали быть конкурентоспособными. Как следствие, существенно снизились объемы продаж, а вскоре поставки наших машин за рубеж и вовсе практически сошли на нет.

Автопром_1 ГАЗ М-20 «Победа» Фото: commons.wikimedia.org/Kurutz Márton

Популярность автомобилей Волжского автозавода в России в этот период времени тоже стала сокращаться — слишком велика была конкуренция со стороны зарубежных автоконцернов. Отечественные машины, которые в народе ласково окрестили «тазиками», к 2010-м годам практически исчезли с улиц крупных мегаполисов, сохранив за собой лидерство только в регионах.

Советское — значит отличное

В советское время купить машину, даже при наличии необходимых денег, было практически невозможно. Не желавшие стоять в многолетней очереди на «копейку» или «трешку» шли обычным советским путем «блата» и «доставали» новый автомобиль, использовав при этом все имеющиеся средства и связи.

Автопром_2 ГАЗ-21 «Волга» и «Москвич-408» Фото: ТАСС/Виктор Будан

Однако отечественные легковушки активно экспортировались за границу, причем не только союзникам по соцлагерю, но и на «загнивающий» Запад — в Великобританию, ФРГ, Бельгию, Австрию, Норвегию, Мальту и некоторые другие страны. Отчасти благодаря Никите Хрущеву машины из СССР, пусть и неофициально, но иногда попадали даже в США. Не секрет, что при выборе стран-импортеров ЦК КПСС руководствовался не столько экономическими, сколько политическими соображениями.

Экспортные версии советских автомобилей существенно отличались от произведенных для внутреннего рынка: они были мощнее, комфортабельнее, некоторые из них оснащались автоматической трансмиссией, магнитолой и даже кондиционером. Для удобства многие трудновыговариваемые названия моделей получали более простые имена, а внешнеторговая организация «Автоэкспорт СССР» (Avtoexport) активно трудилась над созданием рекламных буклетов и снимала видеоролики для этих моделей.

Советский автопром на Западе находил своего потребителя и был вполне конкурентоспособным, правда, в основном благодаря низкой стоимости. Например, в конце 1950-х цена на полноразмерный седан ГАЗ-21 «Волга» или эту же модель в кузове универсал (ГАЗ-22) была приблизительно такой же, как и на немецкого малолитражного «жука». Объемы экспорта «Волги» составляли ежегодно порядка 3 тыс. единиц. Модель поставлялась в 43 страны, в том числе и Великобританию, и первой обрела дизельную версию (мощность мотора сначала составляла 48 л.с., а потом и 65 «лошадок»).

Но не комфортабельные «Волги» стали на Западе самыми продаваемыми советскими авто. Экспортную пальму первенства делили между собой сразу несколько автомобилей. В разные годы за рубежом пользовались спросом такие машины, как заднемоторные субкомпакты Jalta и Eliette (ЗАЗ-966Э), «Москвичи», Lada Nova и праворульная Lada Riva (ВАЗ-2105/07) и полноприводная Lada Niva.

«Запорожцы» пришлись по вкусу из-за своей «невесомости» (вес машины составлял порядка 700 кг) и поразительной проходимости, которой удалось добиться благодаря абсолютно гладкому днищу.

408-й «Москвич» за границей имел сразу несколько наименований: Carat, Elite, Scaldia и «Рила 1400» (кириллицей для болгарского рынка). За пятилетку 1964–1969 годов было реализовано более 270 тыс. автомобилей завода имени Ленинского комсомола — две машины из каждых трех собранных отправлялись за границу.

Еще одним бесспорным лидером стала тольяттинская «пятерка», а потом и ее улучшенная версия — ВАЗ-2107. Тест-драйв Lada Riva (ВАЗ-2105 для рынка Великобритании) как-то раз провел знаменитый ведущий Top Gear Джереми Кларксон. По словам телезвезды, в «классике» установлен двигатель от трактора, а заправлять ее можно и вовсе свеклой. В некоторые годы в Британии продавалось до 20 тыс. экземпляров «трактора». Однако была советская машина, которая всерьез могла соревноваться с тракторами в части проходимости, а по популярности — с японскими и европейскими конкурентами.

Туманная «Нива»

Единственный автомобиль Страны Советов, который производится и сегодня, — это Lada Niva (ВАЗ-2121). Полноприводная Lada была первым в мире кроссовером и со временем стала культовой машиной в своем классе. Внешне за свою 40-летнюю историю модель не претерпела существенных изменений, осталась такой же брутальной, угловатой, немного несуразной, но с потрясающими ходовыми качествами в условиях бездорожья. Именно благодаря этому даже сегодня у «Нивы» по всему миру есть свои преданные фанаты.

Собирать отечественный кроссовер начали в 1977 году, при этом объемы производства постоянно росли, достигнув отметки в 100 тыс. экземпляров. Субкомпактный внедорожник, как его назвали бы сейчас автоэксперты, поставлялся более чем в 100 стран мира, в общей сложности было реализовано более полумиллиона автомобилей. Сборка этой модели была налажена в шести странах за пределами СССР — в Греции, Канаде, Панаме, Чили, Эквадоре и Бразилии, куда, кстати, производство может в скором времени вернуться. По крайней мере недавно в бразильских СМИ появилась сенсационная информация о том, что сборку Lada 4x4 поколения NG (New Generation), запуск производства которой в России намечен на 2021 год, могут начать на одном из заводов альянса Renault–Nissan–Mitsubishi в регионе.

Стоит отметить, что за последние пять лет российский автогигант изрядно потрудился над доработкой внедорожника, в результате чего конструкция обновленной модели претерпела существенные изменения. Не последнюю роль в модернизации Lada 4×4 сыграли повышенные экологические требования к автомобилям в Евросоюзе, которые поставили под угрозу европейский экспорт.

Автопром_3 ВАЗ-2121 «Нива» удостоен высшей награды — золотой медали Международной торгово-промышленной ярмарки в чехословацком городе Брно Фото: lada.ru

Во-первых, автомобиль обзавелся новым двигателем, соответствующим нормам Евро-6, были устранены проблемы в системе охлаждения. Во-вторых, инженеры концерна доработали трансмиссию, карданный вал, систему привода, с центральной консоли исчез рычаг регулировки раздатки. Также не обошли вниманием и подвеску Lada 4×4. За счет усиления и усовершенствования конструкции рама стала более прочной, были устранены недочеты по кузову, проведен фейслифтинг передней части машины, которую вдобавок «поставили» на легкосплавные диски.

Свидетельством феноменальной преданности и любви отечественных водителей к «Ниве» может послужить то, что Lada 4×4 на протяжении длительного времени входит в топ-5 самых продаваемых SUV в России. Кроме того, в декабре 2017 года в Германии, где успешно реализуются две версии классического «короткого» кузова, стартовали продажи пятидверной версии модели, а в начале этого года кроссовер зашел на турецкий рынок.

Новые горизонты

По итогам 2017 года продажи «АвтоВАЗа» за рубежом составили почти 39 тыс. машин, что на 23,3% больше уровня 2016 года. На текущий год у концерна также намечены в прямом смысле слова далеко идущие планы.

После 10-летнего перерыва возобновились поставки Lada на Кубу. В конце января в Гаване пришвартовалось грузовое судно, на борту которого на остров прибыли 344 машины моделей Lada Vesta и Lada Largus Cross. Предполагается, что машины будут использоваться местными службами такси, а также сдаваться в прокат туристам.

Автопром_4 Lada Vesta Фото: TASS/Imago/Sebastian Geisler

В январе 2018 года, по данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА), в странах ЕС вырос спрос на автомобили Lada. Концерн реализовал 386 машин, обогнав по объему продаж таких производителей, как Chevrolet, Lamborghini, Maserati, Bentley и Bugatti. Конечно, эти цифры теряются на фоне результатов европейских или азиатских производителей, но необходимо подчеркнуть, что достигнутая отметка почти на треть (28,2%) выше аналогичного показателя предыдущего года. Немаловажно и то, что две трети экспорта в начале года пришлись на страны Западной Европы.

Справка «Известий» В ЕС у «АвтоВАЗа» пять экспортных рынков — Германия, Венгрия, Латвия, Болгария и Словакия. В прошлом году в Европе «АвтоВАЗ» продал 6642 автомобиля, что на 24% выше показателей 2016 года. В 2017 году на Евросоюз пришлось 26,6% всего экспорта автомобилей «АвтоВАЗа».

Омрачает ситуацию введенное Евросоюзом в конце февраля очередное ужесточение норм токсичности выхлопа, в связи с которым «АвтоВАЗ» готовится к снижению поставок своих автомобилей в страны ЕС.

По оценке главы концерна Николя Мора, потенциальная потеря выручки российского автогиганта составит порядка 3 млрд рублей, тогда как восстановить прежний уровень продаж концерн сможет лишь к 2020 году, когда инженеры предприятия доработают технику под европейские требования. Правда, не исключается и альтернативный вариант развития событий, который подразумевает оснащение автомобилей бренда гибридными силовыми установками.

По мнению экспертов, основными рынками сбыта отечественных автомобилей в 2018 году станут Южная Америка и Северная Африка. На сегодняшний день основными экспортерами собранных в России машин (бренды Skoda, Lada, Renault, Hyundai, Volkswagen) являются Чехия, Украина и Латвия. Кроме того, по итогам 2017 года 3 тыс. автомобилей были отправлены в ОАЭ и по тысяче экземпляров — в Китай, Венгрию, Азербайджан, Узбекистан и Ливан.

Хозяин дома

В начале 2018 года руководство концерна анонсировало новые планы по выпуску отечественных машин — за год с конвейера сойдет более 370 тыс. автомобилей с ладьей на шильдике. Примерно треть из них (114 тыс.) придется на флагман — Lada Vesta в различных модификациях (седан, SW и SW Cross), львиную долю займут модели Lada Granta (96,3 тыс. машин), третье место достанется «каблучку» Lada Largus (почти 60 тыс. экземпляров), чуть более 43 тыс. X-Ray, 34,5 тыс. столь полюбившихся иностранцам Lada 4×4, а вот новых «Приор», которые несколько лет грозятся снять с производства, но всё никак не снимут, отправится к дилерам чуть более 7 тыс.

Бесспорным лидером у россиян является Lada Vesta. Она нравится и внешне, и изнутри. Среди очевидных плюсов флагмана — дизайн интерьера, вместительность и пространство салона при достаточно скромных габаритах. «Весту» можно отнести к классу В+, хотя больше эти машины похожи всё же на С-класс. Автомобиль прекрасно «рулится». Новое шасси, созданное с нуля и усовершенствованное путем дорожных тестов, позволяет добиться достойного уровня управляемости на любой дороге. Кроме того, Lada Vesta стоит вменяемых денег, за которые сложно найти иностранный аналог с таким же опционом.

Автопром_5 Автомобиль Lada X-Ray на торжественной церемонии запуска производства в Самаре Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

Другой модели российского автогиганта Lada X-Ray, к сожалению, не удалось обогнать «собрата». Несмотря на удачный внешний дизайн, хорошую шумоизоляцию, увеличенный клиренс, качественную подвеску и отсутствие недочетов в системе мультимедиа, в машине довольно тесно, причем как водителю, так и пассажирам. А еще производитель зачем-то сэкономил на внутренней отделке салона, лишив его некоторых минимальных опций, которые добавляют удобства и поводов для радости владельцу.

Заявленное увеличение плана производства в первую очередь отразится на внутреннем рынке, который уже «созрел» для новых машин. Рост продаж в первые месяцы нового года — за январь–февраль россияне приобрели более 48 тыс. новых Lada, что на треть больше, чем в 2017-м, — подтверждает данную тенденцию. И вряд ли на позитивной динамике скажется общий тренд к росту цен на автомобили. По крайней мере «АвтоВАЗу» хорошо знакомы различные способы стимулирования покупательской активности россиян. Вдобавок концерн пообещал сюрпризы в рамках предстоящего Московского автосалона, который пройдет в конце августа.