Умер создавший «Ниву» и «восьмерку» знаменитый конструктор

Бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Георгий Мирзоев скончался в возрасте 83 лет. Церемония прощания пройдет в понедельник, 26 февраля, в городской больнице № 36 в Москве.

«Компания традиционно оказывает помощь в организации всех процедур и выражает соболезнования родным и близким Георгия Мирзоева», — цитирует «РИА Новости» слова представителя «АвтоВАЗа».

Под руководством Мирзоева были созданы и пошли в серию автомобили ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2105, ВАЗ-2108 («восьмерка»), ВАЗ-2110 («десятка») и другие. Также при его участии стартовали проекты LADA Kalina и LADA Priora.

Мирзоев скончался в пятницу, 23 февраля.