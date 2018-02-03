«АвтоВАЗ» возобновил программу trade-in

Компания «АвтоВАЗ» возобновила программу trade-in, максимальная скидка по которой будет достигать 30 тыс. рублей.

В нее вошли большинство моделей завода, кроме Lada XRay и Lada Vesta.

Так, с 1 февраля по схеме trade-in автомобиль Granta можно приобрести за 379 900 рублей. Максимальную скидку можно получить на внедорожники Lada 4x4, пишет «Федеральное агентство новостей».

Программа trade-in предполагает сдачу подержанного автомобиля производителю в зачет цены на новый.