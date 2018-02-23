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Дизайнер представил современный вид легендарной советской «Победы»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российский дизайнер-любитель Сергей Баринов предположил, какой вид могла бы иметь легендарная отечественная «Победа» в наши дни, и создал несколько эскизов.

Новая версия автомобиля получила название Pobeda M20 Neoclassic и актуальный вид.

На профильном сайте «Cardesign.ru: Транспортный дизайн» модель дизайнера сразу вышла в топ пользовательского рейтинга.

По мнению художника, современная «Победа» относилась бы к сегменту люксовых автомобилей.

Некоторые эксперты отметили схожесть Pobeda M20 с такими престижными моделями, как Bentley Continental и Maserati Quattroporte.

Однако некоторые раскритиковали Баринова за решение добавить пятую дверь — высота погрузки в багажник будет не слишком удобной.

Автомобили «Победа» выпускались в СССР с 1946 по 1958 годы, став настоящим символом советского автопрома и возрождения промышленности после Великой отечественной войны.

21 февраля портал iz.ru сообщил об открытии масштабной выставки старинных автомобилей и антиквариата в парке «Сокольники». Её посетители смогут увидеть роскошные ретро-автомобили и погрузиться в атмосферу ушедших эпох.

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