Audi отзывает почти 5 тыс. автомобилей в России из-за риска возгорания

В России официальный дилер Audi отзывает почти 5 тыс. автомобилей A4, A5 и Q5 из-за проблем с климатической установкой, которые могут привести к возгоранию. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщается на сайте Росстандарта.

Всего отзыву подлежат 4 тыс. 857 автомобилей, реализованных c 2011 по 2016 год.

«Причиной отзыва является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки», — уточняется в сообщении.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев авто.

Ранее в феврале специалисты компании CarPrice составили рейтинг самых популярных и надежных автомобилей 1990-х и начала 2000-х годов на вторичном рынке в России.