ГАЗ приступил к выпуску автомобилей Skoda Kodiaq

Производство Skoda Kodiaq началось на мощностях завода группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Информацию об этом распространило российское подразделение концерна Volkswagen (ООО «Фольксваген Груп Рус») во вторник, 20 января.

«Инвестиции в производство Kodiaq и специализированное обучение персонала в очередной раз подтвердили наши намерения по реализации долгосрочной стратегии концерна в России», — цитирует «Интерфакс» заявление гендиректора подразделения Маркуса Озеговича.

Инвестиции в запуск производства составили €87,5 млн, а подготовка заняла полтора года.

Skoda Kodiaq будет производиться по методу полного цикла, из готовых деталей и компонентов автомобиля.

1 февраля Skoda представила концепт нового компактного кроссовера Vision X, официальная презентация которого состоится в марте на автосалоне в Женеве.

Машина сохранит фирменный стиль, а вот окраска будет двухцветной: черная панорамная крыша и ярко-зеленый кузов. В такой же гамме выполнят отделку салона.