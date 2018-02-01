Skoda представила концепт нового кроссовера Vision X

Компания Skoda представила концепт нового компактного кроссовера Vision X, официальная презентация которого состоится в марте на автосалоне в Женеве.

Машина сохранит фирменный стиль, а вот окраска будет двухцветной: черная панорамная крыша и ярко-зеленый кузов. В такой же гамме выполнят отделку солона.

Управлять информационно-развлекательным системами и интернет-сервисами Skoda Vision X можно будет с помощью специального сенсорного экрана, который разместят на центральной консоли, пишет Auto Bild.

Информации о технических характеристиках машины нет.