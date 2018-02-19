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Россия увеличила экспорт легковых автомобилей на 23%

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Экспорт автомобилей российского производства по итогам 2017 года вырос на 23,3% и достиг 38,8 тыс. единиц, свидетельствуют данные агентства «Автостат».

Лидерами российского экспорта являются автомобили марок Skoda и Lada. При этом около 40% из общего числа выведенных из РФ машин — это автомобили Skoda. Из этих машин самый большой спрос у кроссовера Yeti, на экспорт было поставлено более 15 тыс. машин, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Экспорт Lada достиг 10 тыс. машин. Третье место занял Renault с экспортом в 3,7 тыс. произведенных в России машин.

Больше всего экспортных машин российского производства было поставлено в Чехию, на Украину и в Латвию. Данные касаются машин, экспортированных в страны, не входящие в Таможенный союз.

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