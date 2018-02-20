Volkswagen покажет на автосалоне в Женеве электроконцепт I.D. Vizzion

Немецкий автоконцерн Volkswagen готовится представить на автосалоне в Женеве новый концепткар — электрический автопилотируемый седан I.D. Vizzion. Компания показала первые изображения будущего автомобиля.

Vizzion пополнит семейство электромобилей серии I.D. и станет самым большим седаном в линейке концерна. Длина кузова будущего электрокара составляет 5,11 метра, салон машины рассчитан на четырех человек. Конструкторы Volkswagen убрали центральные стойки, что позволит дверям концепткара открываться навстречу друг другу. В автомобиль интегрирована система автопилота, которая сможет не только продолжить маршрут, но и самостоятельно перемещаться в потоке.

«Новый концепткар I.D. Vizzion станет четвертый членом семейства Volkswagen I.D. Благодаря инновационным технологиям, полностью автоматизированному управлению и элегантной форме, седан класса премиум демонстрирует направление, в котором будет двигаться Volkswagen, создавая технологию и дизайн для своих будущих электромобилей», — говорится в пресс-релизе компании.

Уже известно, что концепт оснащен силовой установкой, состоящей из двух электромоторов общей мощностью 225 кВт (306 лошадиных сил), которая позволит развивать максимальную скорость в 180 км/ч, и системой полного привода. При этом запаса хода комплекта литий-ионных аккумуляторов, с учётом подзарядки батарей за счёт рекуперации энергии при торможении, должно хватить на поездку в 665 километров.

В автомобиле нет рулевого колеса, педалей и других привычных органов управления. Управление концептом осуществляется при помощи виртуального помощника, который понимает команды и жесты.

В массовое производство представительский седан поступит в 2020 году вместе с другими моделями линейки электрокаров — I.D. Crozz и I.D. Buzz. При этом, как отмечается в пресс-релизе Volkswagen, к 2025 году концерн намерен представить более 20 моделей электромобилей.

88-й Автосалон в Женеве пройдет с 1 по 18 марта, однако для посетителей выставка откроется только 8 числа.

Как писал портал iz.ru ранее, Volkswagen заявил о намерении выпустить электрические версии всех автомобилей своего модельного ряда к 2030 году. Таким образом, на авторынке появятся 300 новых электрокаров немецкого производства. По предварительным подсчетам Volkswagen, создание экологичных машин обойдется концерну в €20 млрд.