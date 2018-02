Volkswagen покажет на автосалоне в Женеве электроконцепт I.D. Vizzion

Немецкий автоконцерн Volkswagen готовится представить на автосалоне в Женеве новый концепткар — электрический автопилотируемый седан I.D. Vizzion. Компания показала первые изображения будущего автомобиля.

Vizzion пополнит семейство электромобилей серии I.D. и станет самым большим седаном в линейке концерна. Длина кузова будущего электрокара составляет 5,11 метра, салон машины рассчитан на четырех человек. Конструкторы Volkswagen убрали центральные стойки, что позволит дверям концепткара открываться навстречу друг другу. В автомобиль интегрирована система автопилота, которая сможет не только продолжить маршрут, но и самостоятельно перемещаться в потоке.

