На Московском автосалоне Renault представила кроссовер Arkana

Французская автомобильная корпорация Renault представила новый купе-кроссовер Arkana на Московском международном автомобильном салоне (ММАС). Об этом сообщает корреспондент портала iz.ru из выставочного центра «Крокус-экспо», где 29 августа открылась выставка.

Внешний вид кроссовера разработал голландский шеф-дизайнер Renault Лоренс Ван Ден Акер.

Автомобиль построен на модифицированной платформе Global Access, которая уже известна по моделям Renault Duster, Renault Kaptur и Lada XRay. Новая платформа претерпела изменения: 4,5-метровая Arkana заметно больше Kaptur и занимает условную нишу между ним и флагманским Koleos.

В Renault рассказали, что компания стремилась создать уникальный для сегмента купе-кроссовер, при этом идеально подходящий для ежедневного передвижения.

Arkana будет предложен как в переднеприводном исполнении, так и с четырьмя ведущими колесами.

Старт продаж Arkana в России намечен на первую половину 2019 года. Помимо России, купеобразная новинка будет доступна на рынках Азии и Бразилии.

22 августа автоконцерн представил название нового купе-кроссовера. По мнению автомобильной компании, название модели подчеркивает ее таинственность, уникальность и притягательность.