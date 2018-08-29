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Haval запланировал производство новых кроссоверов в России

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Китайский автопроизводитель Haval продемонстрировал на Московском международном автосалоне (ММАС), который открылся 29 августа, новый кроссовер F7, производство которого намерен открыть в России.

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Главную премьеру бренда представил новый шеф-дизайнер китайского бренда Фил Симмонс, ранее работавший на Ford и Land Rover. Дизайн F7 повторяет динамичные формы концепта HB-02, представленного публике в 2016 году. Это серийный кроссовер молодежной F-серии, ориентированной на покупателей в возрасте от 20 до 35 лет.

Потребители могут выбрать турбомотор 1,5 мощностью 150 л.с. или 2-литровый агрегат. Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Трансмиссия у автомобиля полноприводная, с несколькими режимами движения.

Автомобиль украсили матричные светодиодные фары, 19-дюймовые диски, мультимедийная система с голосовым управлением и возможностью подключения мобильных устройств и современный комплекс безопасности. Цена авто будет варьироваться от 1,3 млн до 1,5 млн рублей.

Производство планируют открыть на предприятии в Тульской области в индустриальном парке «Узловая» в 2019 году. На первом этапе оно будет производить 80 тыс. автомобилей в год при локализации в 30%.

На ММАС китайский автопроизводитель Lifan ознакомил российскую публику с новинками, большая часть которых до настоящего момента была недоступна для россиян.

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