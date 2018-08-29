Седан Lada Vesta Sport представили на ММАС-2018

«АвтоВАЗ» представил на Московском автосалоне серийный седан Lada Vesta Sport, сообщает корреспондент iz.ru. Предвестник серийной модели — концепт Vesta Sport был презентован в 2016 году.

Мощность 1,8-литрового двигателя нового автомобиля выросла на 23 л. с. — до 145 л. с. Максимальный крутящий момент увеличен с 170 до 187 Нм. Время разгона до 100 км/ч составляет 9,6 с.

Отмечается, что в общей сложности в работе над Vesta Sport было внесено свыше 200 изменений. Сотрудничество с Renault также принесло плоды: механическая пятиступенчатая коробка передач JR5 и элементы шасси позаимствованы у французского производителя.

Ранее в августе сообщалось, что LADA Vesta стала самой популярной моделью среди российских легковых автомобилей в первом полугодии 2018 года. За шесть месяцев было продано 49,6 тыс. машин этой марки.