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Мантуров поделился впечатлениями об электрокаре Lada

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров очень доволен ходовыми качествами электромобиля Lada Vesta. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

По словам министра, электромобиль — «шикарная, экономная машина», которая бесшумно передвигается. Однако ездит он на ней редко, так как делает это только по выходным, а их у чиновника очень мало.

В 2016 году Мантуров рассказал в интервью, что, когда есть возможность, ездит на электромобиле Lada.

Ранее в августе агентство «Автостат» опубликовало результаты исследования рынка электромобилей в России. Их около 2,5 тыс. штук. Самой популярной оказалась модель Nissan Leaf (более 70% общего объема). Отечественных Lada Ellada, по данным агентства, в обороте 93 экземпляра. Наиболее популярным этот вид транспорта оказался в Приморье — там 586 электромобилей, это больше, чем в Москве и Подмосковье, вместе взятых (369 шт. и 98 шт. соответственно).

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