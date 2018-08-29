Гражданский «Кортеж» представили на Московском автосалоне
Седан Senat нового российского бренда Aurus, известный ранее как «Кортеж», впервые показали на Московском автосалоне, сообщает корреспондент iz.ru.
Продажи автомобиля, который создавался для президента России, начнутся в 2019 году.
Aurus Senat оснащается мотором V8 мощностью 598 л. с. При разгоне мотору помогает электродвигатель (40 л. с. и 400 Нм). Автоматическая трансмиссия с девятью ступенями разработана российской фирмой KATE, а привод на всех автомобилях будет полным. До 100 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ограничена 250 км в час. Средний расход топлива — 15 л на 100 км. Длина седана 5,6 м, а колесная база равна 3,3 м.
Салон автомобиля отделан высококачественной кожей и натуральным деревом, приборная панель полностью цифровая. Мультимедийная система специально создавалась специально для проекта Aurus, а водителю в сложных ситуациях поможет комплексная система Advanced Driver Assistant System.
Производством и обслуживанием автомобилей на первом этапе займется ФГУП «НАМИ». На первом этапе выпуск будет небольшим — 150 автомобилей в течение следующих двух лет. Отмечается, что к 2021 году партнер ФГУП «НАМИ» компания «Соллерс» создаст производственные мощности, способные производить 5 тыс., а потом и 10 тыс. автомобилей в год.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что прототип внедорожника Aurus появится в России в начале следующего года. По его словам, после того как будет выпущена ранняя версия продукта, специалисты будут «отрабатывать все технологии».