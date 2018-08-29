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Гражданский «Кортеж» представили на Московском автосалоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Седан Senat нового российского бренда Aurus, известный ранее как «Кортеж», впервые показали на Московском автосалоне, сообщает корреспондент iz.ru.

Продажи автомобиля, который создавался для президента России, начнутся в 2019 году.

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Aurus Senat оснащается мотором V8 мощностью 598 л. с. При разгоне мотору помогает электродвигатель (40 л. с. и 400 Нм). Автоматическая трансмиссия с девятью ступенями разработана российской фирмой KATE, а привод на всех автомобилях будет полным. До 100 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ограничена 250 км в час. Средний расход топлива — 15 л на 100 км. Длина седана 5,6 м, а колесная база равна 3,3 м.

Салон автомобиля отделан высококачественной кожей и натуральным деревом, приборная панель полностью цифровая. Мультимедийная система специально создавалась специально для проекта Aurus, а водителю в сложных ситуациях поможет комплексная система Advanced Driver Assistant System.

Производством и обслуживанием автомобилей на первом этапе займется ФГУП «НАМИ». На первом этапе выпуск будет небольшим — 150 автомобилей в течение следующих двух лет. Отмечается, что к 2021 году партнер ФГУП «НАМИ» компания «Соллерс» создаст производственные мощности, способные производить 5 тыс., а потом и 10 тыс. автомобилей в год.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что прототип внедорожника Aurus появится в России в начале следующего года. По его словам, после того как будет выпущена ранняя версия продукта, специалисты будут «отрабатывать все технологии».

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