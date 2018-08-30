На ММАС представили эксклюзивную комплектацию Hyundai Santa Fe Black&Brown

На Московском международном автосалоне (ММАС) представили эксклюзивную комплектацию кроссовера Hyundai Santa Fe Black&Brown.

В этом варианте автомобиль оснастили 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 200 л.с. в сочетании с новой 8-ступенчатой АКПП и системой управления полным приводом HTRAC.

Опциями Black&Brown стали в том числе светодиодные фары с системой адаптивного освещения, панорамная крыша с люком, проекционный дисплей, панель приборов с цветным экраном 7” и система камер кругового обзора.

Кроссовер оснащен комплексным пакетом новейших систем активной безопасности, объединенных в единую систему Hyundai Smart Sense. В нее вошли инновационная функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist) и многое другое.

Hyundai Santa Fe Black&Brown доступен в цвете Phantom Black (черный перламутр). Его укомплектовали легкосплавными дисками оригинального дизайна 19" марки Continental. Кожаная отделка интерьера исполнена в коричневой гамме с небольшим количеством черных деталей, а потолок и стойки отделаны замшей черного цвета, как и следует из названия эксклюзива — Black&Brown.

На российском рынке рекомендованная цена данного варианта кроссовера составляет 2 849 000 рублей.

Накануне, 29 августа, китайский автопроизводитель Lifan в рамках ММАС представил электрический седан 820EV и семиместный кроссовер X80, а «АвтоВАЗ» представил концепт нового внедорожника Lada 4х4.