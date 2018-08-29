«АвтоВАЗ» представил концепт нового внедорожника Lada 4х4

Компания «АвтоВАЗ» представила концепт нового внедорожника Lada 4×4 на Московском международном автосалоне.

«С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4», — цитирует «РИА Новости» директора по дизайну Lada Стива Маттина.

По словам президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новинки, изменения бренда и лидерство Lada на российском рынке обеспечивают стабильность на заводах компании в Тольятти и Ижевске.

«Мы будем и дальше развивать наши производственные площадки, адаптировать и интегрировать лучшие международные технологии и процессы, развивать социальную политику», — пояснил Каракатзанис.

Серийная машина появится не раньше 2022 года и, возможно, еще поменяет свой внешний вид.

29 августа в «Крокус Экспо» начал работу Московский международный автосалон – 2018. Для широкой публики будет открыт с 31 августа по 9 сентября.

Экспозиция разместилась на территории трех павильонов. На автосалоне представлены как российские, так и зарубежные компании.

Кроме того, на выставке присутствуют стенды производителей запчастей и автокомпонентов, тюнинг-ателье, редкие ретроавтомобили, а также машины на альтернативных источниках питания.