Прямой эфир
Сюжет:

«АвтоВАЗ» рассказал о новой модельной линейке Granta

0
Фото: Анастасия Ольденбургская
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«АвтоВАЗ» в рамках Московского Международного Автосалона раскрыл подробности новой модельной линейки Granta, в которую вошли седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Отличительной чертой всех машин Lada станет Х-образная передняя часть кузова. Старое имя Kalina было упразднено.

Модные «Гранты»: чего ждать от обновленной модели популярного автомобиля
Новую «Ладу» предлагают в обновленном дизайне, с четырьмя кузовами и скрытыми резервами

Как рассказали корреспонденту iz.ru, в автомобилях изменили некоторые детали интерьера, графику приборных панелей, добавили шумоизоляцию, улучшили кресла и подголовники. Появилась также пятиступенчатая роботизированная коробка передач с усиленным сцеплением. Она получила отдельный спортивный режим и настройки для плавного движения накатом в пробках. Не менее интересны на ее фоне четырехдиапазонный автомат Jatco и механическая коробка с улучшенной динамикой разгона. Моторная гамма осталась без изменений: свежие Granta оснащаются теми же 1,6-литровыми 8- и 16-клапанными «четверками» мощностью 87–106 л. с.

29 августа в «Крокус-Экспо» начал работу Московский международный автосалон – 2018. Для широкой публики он будет открыт с 31 августа по 9 сентября. Экспозиция разместилась на территории трех павильонов. На автосалоне представлены как российские, так и зарубежные компании. Кроме того, на выставке присутствуют стенды производителей запчастей и автокомпонентов, тюнинг-ателье, редкие ретроавтомобили, а также машины на альтернативных источниках питания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы сроки накопления на самый популярный в России автомобиль
Renault представила вседорожную версию Logan на ММАС
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017