«АвтоВАЗ» рассказал о новой модельной линейке Granta

«АвтоВАЗ» в рамках Московского Международного Автосалона раскрыл подробности новой модельной линейки Granta, в которую вошли седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Отличительной чертой всех машин Lada станет Х-образная передняя часть кузова. Старое имя Kalina было упразднено.

Как рассказали корреспонденту iz.ru, в автомобилях изменили некоторые детали интерьера, графику приборных панелей, добавили шумоизоляцию, улучшили кресла и подголовники. Появилась также пятиступенчатая роботизированная коробка передач с усиленным сцеплением. Она получила отдельный спортивный режим и настройки для плавного движения накатом в пробках. Не менее интересны на ее фоне четырехдиапазонный автомат Jatco и механическая коробка с улучшенной динамикой разгона. Моторная гамма осталась без изменений: свежие Granta оснащаются теми же 1,6-литровыми 8- и 16-клапанными «четверками» мощностью 87–106 л. с.

29 августа в «Крокус-Экспо» начал работу Московский международный автосалон – 2018. Для широкой публики он будет открыт с 31 августа по 9 сентября. Экспозиция разместилась на территории трех павильонов. На автосалоне представлены как российские, так и зарубежные компании. Кроме того, на выставке присутствуют стенды производителей запчастей и автокомпонентов, тюнинг-ателье, редкие ретроавтомобили, а также машины на альтернативных источниках питания.