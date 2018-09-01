В Калифорнии попал в аварию беспилотный автомобиль Apple

Беспилотный автомобиль американской корпорации Apple попал в аварию в Калифорнии, подтвердив тем самым слухи о тестировании компанией подобных машин. О происшествии сообщила местная полиция.

Инцидент произошел 24 августа. По предварительным данным, автомобиль двигался к съезду на автостраду со скоростью около 1,5 км/ч, когда в него сзади врезалась другая машина.

Как пишет «Газета.ру», в результате столкновения никто не пострадал, однако автомобили получили небольшие повреждения.

18 марта беспилотный автомобиль марки Volvo, принадлежавший Uber и двигавшийся в автономном режиме, сбил женщину, пересекавшую дорогу в неположенном месте.

31 июля компания, предлагающая услуги онлайн-вызова такси, заявила, что закрывает отдел разработок беспилотных грузовиков.