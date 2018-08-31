ММАС-2018: премьеры, новинки и то, мимо чего не пройти

По числу и значимости новинок ММАС-2018 KIA лишь немного недотянула до лидеров. Хедлайнер стенда — новый Ceed, причем сразу в двух вариантах: хэтчбек и универсал SW. Первый уже продается, второго ждем вот-вот
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
За глаза Geely Atlas называют «европейским азиатом». Во-первых, за внешность — дизайн-командой руководил бывший творец Volvo Питер Хорбери. А во-вторых, производится Atlas неподалеку — в Беларуси
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Стенд Lada на ММАС — россыпь новинок и самый мощный шумовой фон. А это — концепт-кар, дизайн-видение новой Lada 4x4. Эффектный кроссовер (а быть может — потенциальный внедорожник) нарисовал Стив Маттин, гений возрождения Lada и автор «икс-стиля» новой модельной линейки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Ioniq — электрическая и гибридная линейка Hyundai, пока еще не добравшаяся до России. А меж тем к 2020 году под брендом Ioniq будут выпускаться почти полтора десятка экологически чистых серийных моделей. Это много. Это грамотно. Это перспективно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Если прежний седан Cerato внешне был сама кроткость, то модель третьего поколения уже можно счесть дерзкой. Новый дизайн-стиль, заданный Ceed, идет на пользу. Продажи стартуют в октябре. Можно уже начинать копить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
GAC GA8, или, проще, премиум-седан из Поднебесной. Выглядит неплохо, едет на всю свою 201 силу, радует отделкой и оснащением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Lada Vesta SW Cross — тот случай, когда универсал может быть и красивым, и брутальным, и полезным. Причем Cross — не просто макияж: во многом это попытка Lada сыграть на одном поле с кроссоверами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Trumpchi прекрасно известна в Китае, но с Россией она впервые. Роман романом, но свидание должно получиться: семиместный GS8 весьма хорош собой и интересен с позиции цены. Поживем — увидим
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
К свежему Geely Emgrand 7 стоит приготовиться уже в самое ближайшее время — обновленный седан прибудет с новым фирменным лицом Geely. И оно ему… к лицу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Дебютант мартовского салона в Женеве, новый Hyundai Santa Fe готов к выходу на российский рынок. И пока дилеры наводят финальный марафет, флагманский кроссовер блеснул на ММАС-2018
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