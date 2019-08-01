За ним не заржавеет: на узлах «Нивы» сделали машину для миллионеров
«Сталкер возвращается» — неплохое название для какого-нибудь фильма по мотивам произведений братьев Стругацких. На самом деле речь идет о внедорожнике с легким, не подверженным коррозии пластиковым кузовом и техникой «Нивы», она же Lada 4×4. «Известия» побывали в Тольятти на первой презентации автомобиля, поездили на уже выпущенных машинах и узнали секреты ценообразования Apal-21541 Stalker.
Тольяттинская фирма «Апал» — спец по производству всего, что может быть сделано из пластика. Начинала она с тюнинга, а теперь делает бамперы, обвесы и детали интерьера для крупнейших российских автозаводов. А еще акриловые ванны, душевые кабины, холодильные витрины. И кузов для внедорожника «Сталкер».
Поиски друга
Идея этого внедорожника принадлежит другой фирме, «Лада-Тул», но именно «Апал» подготовила машину к серийному производству, провела ее сертификацию и сделала несколько прототипов. Однако, чтобы начать производство, даже мелкосерийное, требовался серьезный бизнес-партнер, а он так и не был найден. Одно время сборку планировали организовать в Чечне, но и там дело не пошло. Российским проектом даже заинтересовались немцы и заказали разработку пластикового внедорожника на узлах Renualt Duster. Прототип под именем Travec Tecdrah показали на Франкфуртском автосалоне.
Партнер в итоге нашелся рядом — выпуском внедорожников займется «ВИС-Авто», дочернее предприятие «АвтоВАЗа». Самая известная их продукция — немудреные грузовички на базе «Гранты» с бортовым рифленым кузовом. Также «ВИС-Авто» делает коммерческие и специальные фургоны, например, для кинологических служб, серьезную внедорожную технику, в частности снегоболотоходы, и инкассаторские броневики. И всё равно «Сталкеру» не затеряться среди этого разнообразия — слишком необычен. Дизайн — внедорожная классика, есть в нем черты и нового Suzuki Jimny, и мерседесовского «Гелендвагена». А также смешных внедорожников Austin Mini Moke и Citroen Mehari.
Apal-21541 Stalker можно заказать в нескольких вариантах, в том числе и двухцветном. Внедорожный тюнинг от F-Design
Концепция «Сталкера» особых изменений не претерпела. Угловатый кузов с рифлеными панелями из АБС-пластика надет на стальной трубчатый каркас. У новых машин, рассказывает технический директор «Апал» Владимир Черненко, силовая структура и панели стали более технологичным. Если раньше расширители колесных арок были единым целым с передними крыльями, то теперь это отдельные детали, что должно облегчить ремонт. На первых прототипах наружные панели трескались, так как у пластика и метала разная усадка, но благодаря хитрому крепежу эта проблема окончательно решена.
В прошлом опыты с окрашенным в массе пластиком. По идее такая технология делала царапины на кузове незаметными, а при замене не требовала окраса — достаточно было просто заказать новую деталь такого же цвета. Теперь решено кузова красить, причем два прототипа покрыты сверхпрочным полиуретановым «Титаном».
Под колпаком
Оригинальная особенность ранних «Сталкеров» сохранилась — традиционной багажной двери у внедорожника нет. Вместо нее — подъемный колпак на газовых упорах, единая деталь с крышей, боковыми и задним стеклами.
Решение в чем-то примитивное, но позволяет сделать подъемную часть достаточно легкой, не ослабив при этом жесткость кузова. И все-таки, чтобы колпак не перекосило, его приходится захлопывать двумя руками. С практической точки зрения есть вопросы — заднее стекло без подогрева и дворника, а вещи приходится грузить через высокий борт. Впрочем, и сам багажник — узкая щель между бортом кузова и задними сиденьями. В то же время весь колпак можно снять, превратив Apal Stalker в подобие ландо — автомобиля с открытой задней частью кузова. Пассажиры в случае переворачивания будут защищены массивным стальным каркасом.
Заманить на второй ряд можно, но только обещанием прокатить с ветерком — здесь тесно даже в сравнении с короткой Lada 4×4. При одинаковом с трехдверной «Нивой» расстоянием между осями «Сталкер» более короткий и узкий.
Для настоящих мужчин
Невесомая дверь с ручкой от Lada Samara хлопает громко и гулко. Из-за меньшей ширины кузова и дефицита места здесь своя передняя панель — менее выпуклая. Выполнена она из жесткого пластика, тогда как у Lada 4×4 верхняя часть панели мягкая. Накладка на центральный тоннель у «Сталкера» тоже своя. Руль, приборная панель, воздуховоды, кнопки, ручки и рычаги у машин одинаковые. Ручка перчаточного ящика позаимствована у классических «Жигулей». В целом выглядит скромно, а тюнинг от местной фирмы F-Design с панелями интерьера под углепластик, на мой взгляд, получился аляповатым.
Габариты Lada 4×4: 3740×168×1640 мм. Габариты Apal-21541 Stalker: 3550×1646×1751 мм. Колесная база у машин одинаковая — 2200 мм
Lada 4×4 по-прежнему лишена подушек безопасности, естественно, что и в «Сталкере» их тоже нет. Интересно, что, получив по наследству такие новшества, как мотор Евро-5 и ABS, Apal не оснащен кондиционером. Причина простая: за передней панелью нет места для установки климатической системы. Представители компании утверждают, что пластиковый кузов меньше стального нагревается на солнце и зимой, соответственно, меньше теряет тепло. Может, и так, но это справедливо для белого кузова, салоны окрашенных в черный цвет машин ощутимо нагреваются на солнце.
«Автомобиль для настоящих мужчин», говорят представители завода, но всё же обещают в порядке эксперимента установить кондиционер в одну из будущих машин. Решение правильное. Поездив на Lada 4×4, cкажу, что кондиционер — это едва ли не самое лучшее, что случилось с классической «Нивой» за всю ее более чем 40-летнюю историю.
Вот из пластика машина
Мотор, трансмиссия и подвеска Lada 4×4 взяты без изменений. Каркасно-панельный Apal Stalker легче на 115 кг, что должно благоприятно сказываться и на динамике, и на экономичности. Точных цифр нет, но краткое знакомство уже позволяет сделать определенные выводы. На газ автомобиль откликается живее и охотнее, чем Lada 4×4. Здесь не так заметно, что мотор 1,7 немолод и развивает всего 83 лошадиных силы. Тормоза в сочетании с легким кузовом схватывают уверенней, чем на «Ладе». На асфальте машины одинаково кренятся в повороте, но руль «Сталкера» более пустой и невесомый, а едет он, пожалуй, мягче.
Нет кардинальной разницы и в акустическом комфорте — Lada 4×4 автомобиль довольно «разговорчивый» — жужжит мотор, подвывают шестерни, скрипят и щелкают неведомые детали. В «Сталкере» на разгоне присутствует низкочастотное «бу-бу-бу» — видимо, резонируют пластиковые панели.
Борозды не испортит
Так как новых прототипов успели выпустить всего семь и это товарные машины, то на бездорожье их не пустили, а выдали для тестирования один из ранних образцов. Судя по изнанке капота, этот тот самый оранжевый экземпляр, который часто встречается на фотографиях. Сейчас он перекрашен в бордовый цвет. Как раз у этой машины крылья сделаны единой деталью, а вместо жесткого откидного колпака — мягкий верх.
Есть ощущение, что этот прототип еще легче. Во всяком случае, он уверенно едет по вязкому дну Волги, забираясь в реку довольно глубоко. Попытки посадить его, прокопав колеи, успеха не имели. Lada 4×4 в движении заметно тяжелее. В то же время по песку «Сталкер» пробирается только на первой короткой передаче, второй уже недостаточно. А позже, когда мы попытались взять внатяг овраг с раскиданными по дну шинами — один из любимых аттракционов местных «нивоводов» — мотор заглох, даже несмотря на включенную понижайку. Ходом же «Сталкер» пробирается практически везде, здесь важную роль играет нет только преимущество в массе, но и геометрия — у пластикового внедорожника меньше свесы, а клиренс на 20 мм больше.
Позже мы уточнили, что прототип был выпущен еще в 2006 году, но выглядит свежим, пусть его кузов и поскрипывает на бездорожье. Придраться можно разве что к провисшей водительской двери. Вот оно, главное преимущество пластикового кузова, — долговечность. «АвтоВАЗ» несколько лет назад повысил стойкость кузовов Lada 4×4 к коррозии, но преимущество всё равно на стороне пластика.
Вечный конкурент
Долговечный кузов — самое заметное преимущество Apal-21541 Stalker. Любители ударить по бездорожью должны его оценить, главное, чтобы каркас оказался жестким и достаточно прочным. В остальном внедорожник Apal не так сильно отличается от Lada 4×4. Салон чуть теснее, проходимость чуть лучше, динамика немногим выше, а расход — меньше. Автомобиль прошел сертификационный краш-тест, но, скажем честно, Apal и Lada 4×4 — далеко не чемпионы по безопасности.
Дорожный просвет у «Сталкера» на 20 мм больше, а масса — на 115 кг меньше
Полученный на Stalker сертификат ОТТС подразумевает выпуск ограниченной серии из 150 машин. В этом году, например, планируют изготовить еще 53 штуки. Потом, когда тираж будет доделан, Stalker придется сертифицировать заново и, как минимум, оснащать устройством ЭРА-ГЛОНАСС.
Золотая «Нива», драгоценный Apal
Малый тираж влияет и на цену — базовый внедорожник стоит от 1,233 млн рублей, а внедорожный тюнинг от F-Design увеличит цену еще на 200 тыс. За ту же сумму можно приобрести две Lada 4×4 с кондиционером, да еще и сдача останется. Если добавить, то можно замахнуться на новый Suzuki Jimny. Более того, есть внедорожный вариант Lada 4×4 «Бронто», который в максимальной комплектации и с камуфляжным окрасом стоит менее 800 тыс. рублей.
На новенькую Lada 4×4 в Москве смотрят с удивлением. Это автомобиль не для города, а для регионов и убитых дорог. То же самое можно сказать и про «Сталкер», но с таким ценником он вряд ли пойдет в народ.
На асфальте «Сталкер» не сильно отличается от Lada 4×4, но на педаль акселератора отзывается охотнее
«А что вы хотели — говорят на заводе «Апал», — это же эксклюзив. Штучное производство, ручная сборка». Наверное, мы хотели немного другого. Несколько лет назад, когда «Сталкер» только начинал свой путь, СМИ активно тиражировали слухи, что цена на него будет только на 20% выше обычной «Нивы». То есть ждали утилитарный внедорожник, а получили пляжный багги, дорогую игрушку и готовый экспонат для частной автомобильной коллекции. Конечно, при массовом производстве цена будет ниже, но это уже совсем другая история.