За ним не заржавеет: на узлах «Нивы» сделали машину для миллионеров

«Сталкер возвращается» — неплохое название для какого-нибудь фильма по мотивам произведений братьев Стругацких. На самом деле речь идет о внедорожнике с легким, не подверженным коррозии пластиковым кузовом и техникой «Нивы», она же Lada 4×4. «Известия» побывали в Тольятти на первой презентации автомобиля, поездили на уже выпущенных машинах и узнали секреты ценообразования Apal-21541 Stalker.

Тольяттинская фирма «Апал» — спец по производству всего, что может быть сделано из пластика. Начинала она с тюнинга, а теперь делает бамперы, обвесы и детали интерьера для крупнейших российских автозаводов. А еще акриловые ванны, душевые кабины, холодильные витрины. И кузов для внедорожника «Сталкер».

Поиски друга

Идея этого внедорожника принадлежит другой фирме, «Лада-Тул», но именно «Апал» подготовила машину к серийному производству, провела ее сертификацию и сделала несколько прототипов. Однако, чтобы начать производство, даже мелкосерийное, требовался серьезный бизнес-партнер, а он так и не был найден. Одно время сборку планировали организовать в Чечне, но и там дело не пошло. Российским проектом даже заинтересовались немцы и заказали разработку пластикового внедорожника на узлах Renualt Duster. Прототип под именем Travec Tecdrah показали на Франкфуртском автосалоне.

Партнер в итоге нашелся рядом — выпуском внедорожников займется «ВИС-Авто», дочернее предприятие «АвтоВАЗа». Самая известная их продукция — немудреные грузовички на базе «Гранты» с бортовым рифленым кузовом. Также «ВИС-Авто» делает коммерческие и специальные фургоны, например, для кинологических служб, серьезную внедорожную технику, в частности снегоболотоходы, и инкассаторские броневики. И всё равно «Сталкеру» не затеряться среди этого разнообразия — слишком необычен. Дизайн — внедорожная классика, есть в нем черты и нового Suzuki Jimny, и мерседесовского «Гелендвагена». А также смешных внедорожников Austin Mini Moke и Citroen Mehari.

СТАЛКЕР_1 Apal-21541 Stalker можно заказать в нескольких вариантах, в том числе и двухцветном. Внедорожный тюнинг от F-Design Фото: Евгений Багдасаров

Концепция «Сталкера» особых изменений не претерпела. Угловатый кузов с рифлеными панелями из АБС-пластика надет на стальной трубчатый каркас. У новых машин, рассказывает технический директор «Апал» Владимир Черненко, силовая структура и панели стали более технологичным. Если раньше расширители колесных арок были единым целым с передними крыльями, то теперь это отдельные детали, что должно облегчить ремонт. На первых прототипах наружные панели трескались, так как у пластика и метала разная усадка, но благодаря хитрому крепежу эта проблема окончательно решена.

В прошлом опыты с окрашенным в массе пластиком. По идее такая технология делала царапины на кузове незаметными, а при замене не требовала окраса — достаточно было просто заказать новую деталь такого же цвета. Теперь решено кузова красить, причем два прототипа покрыты сверхпрочным полиуретановым «Титаном».

Под колпаком

Оригинальная особенность ранних «Сталкеров» сохранилась — традиционной багажной двери у внедорожника нет. Вместо нее — подъемный колпак на газовых упорах, единая деталь с крышей, боковыми и задним стеклами.

Решение в чем-то примитивное, но позволяет сделать подъемную часть достаточно легкой, не ослабив при этом жесткость кузова. И все-таки, чтобы колпак не перекосило, его приходится захлопывать двумя руками. С практической точки зрения есть вопросы — заднее стекло без подогрева и дворника, а вещи приходится грузить через высокий борт. Впрочем, и сам багажник — узкая щель между бортом кузова и задними сиденьями. В то же время весь колпак можно снять, превратив Apal Stalker в подобие ландо — автомобиля с открытой задней частью кузова. Пассажиры в случае переворачивания будут защищены массивным стальным каркасом.

нива_1 Накладка на фару крепится на саморезах Фото: Евгений Багдасаров нива_1 Тюнинговая компания F-Design предлагает запаску с ящиком Фото: Евгений Багдасаров нива_1 Пластиковый капот открывается, как на Lada 4×4. Под ним знакомый мотор объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с. Фото: Евгений Багдасаров нива_1 Дизайн передней панели у «Сталкера» свой собственный Фото: Евгений Багдасаров нива_1 Приборы, клавиши, рычаги, ручки, воздуховоды взяты от Lada 4×4 Фото: Евгений Багдасаров нива_11 Посадка на втором ряду высокая, но в ногах тесно Фото: Евгений Багдасаров нива_1 Багажник у «Сталкера» очень маленький, но спинка заднего дивана складываются. Мощный стальной каркас защитит пассажиров, если машина опрокинется Фото: Евгений Багдасаров нива_1 В гараже или подземном паркинге колпак придется поднимать с осторожностью Фото: Евгений Багдасаров

Заманить на второй ряд можно, но только обещанием прокатить с ветерком — здесь тесно даже в сравнении с короткой Lada 4×4. При одинаковом с трехдверной «Нивой» расстоянием между осями «Сталкер» более короткий и узкий.

Для настоящих мужчин

Невесомая дверь с ручкой от Lada Samara хлопает громко и гулко. Из-за меньшей ширины кузова и дефицита места здесь своя передняя панель — менее выпуклая. Выполнена она из жесткого пластика, тогда как у Lada 4×4 верхняя часть панели мягкая. Накладка на центральный тоннель у «Сталкера» тоже своя. Руль, приборная панель, воздуховоды, кнопки, ручки и рычаги у машин одинаковые. Ручка перчаточного ящика позаимствована у классических «Жигулей». В целом выглядит скромно, а тюнинг от местной фирмы F-Design с панелями интерьера под углепластик, на мой взгляд, получился аляповатым.

СТАЛКЕР_1 Габариты Lada 4×4: 3740×168×1640 мм. Габариты Apal-21541 Stalker: 3550×1646×1751 мм. Колесная база у машин одинаковая — 2200 мм Фото: Евгений Багдасаров

Lada 4×4 по-прежнему лишена подушек безопасности, естественно, что и в «Сталкере» их тоже нет. Интересно, что, получив по наследству такие новшества, как мотор Евро-5 и ABS, Apal не оснащен кондиционером. Причина простая: за передней панелью нет места для установки климатической системы. Представители компании утверждают, что пластиковый кузов меньше стального нагревается на солнце и зимой, соответственно, меньше теряет тепло. Может, и так, но это справедливо для белого кузова, салоны окрашенных в черный цвет машин ощутимо нагреваются на солнце.

«Автомобиль для настоящих мужчин», говорят представители завода, но всё же обещают в порядке эксперимента установить кондиционер в одну из будущих машин. Решение правильное. Поездив на Lada 4×4, cкажу, что кондиционер — это едва ли не самое лучшее, что случилось с классической «Нивой» за всю ее более чем 40-летнюю историю.

Вот из пластика машина

Мотор, трансмиссия и подвеска Lada 4×4 взяты без изменений. Каркасно-панельный Apal Stalker легче на 115 кг, что должно благоприятно сказываться и на динамике, и на экономичности. Точных цифр нет, но краткое знакомство уже позволяет сделать определенные выводы. На газ автомобиль откликается живее и охотнее, чем Lada 4×4. Здесь не так заметно, что мотор 1,7 немолод и развивает всего 83 лошадиных силы. Тормоза в сочетании с легким кузовом схватывают уверенней, чем на «Ладе». На асфальте машины одинаково кренятся в повороте, но руль «Сталкера» более пустой и невесомый, а едет он, пожалуй, мягче.

нива_2 Lada 4×4 c кондиционером обойдется в 566 900 рублей Фото: Борис Ульзибат нива_2 Верх передней панели — мягкий, как у классических «Жигулей». Вызывает острый приступ ностальгии Фото: Борис Ульзиба нива_2 Внедорожная трансмиссия управляется двумя рычажками. Первый блокирует центральный дифференциал, второй включает пониженную Фото: Борис Ульзибат нива_2 Эргономика требует привыкания. Клавиша кондиционера спрятана в нише под центральной консолью Фото: Борис Ульзибат нива_2 Подушки безопасности в Lada 4×4 нет Фото: Борис Ульзибат нива_2 Задний ряд тесноват, а спинка складывается целиком. При этом есть крепление Isofix для детских кресел Фото: Борис Ульзибат нива_2 Багажная дверь открывается рычажком в салоне, расположенном на центральной стойке Фото: Борис Ульзиба

Нет кардинальной разницы и в акустическом комфорте — Lada 4×4 автомобиль довольно «разговорчивый» — жужжит мотор, подвывают шестерни, скрипят и щелкают неведомые детали. В «Сталкере» на разгоне присутствует низкочастотное «бу-бу-бу» — видимо, резонируют пластиковые панели.

Борозды не испортит

Так как новых прототипов успели выпустить всего семь и это товарные машины, то на бездорожье их не пустили, а выдали для тестирования один из ранних образцов. Судя по изнанке капота, этот тот самый оранжевый экземпляр, который часто встречается на фотографиях. Сейчас он перекрашен в бордовый цвет. Как раз у этой машины крылья сделаны единой деталью, а вместо жесткого откидного колпака — мягкий верх.

Есть ощущение, что этот прототип еще легче. Во всяком случае, он уверенно едет по вязкому дну Волги, забираясь в реку довольно глубоко. Попытки посадить его, прокопав колеи, успеха не имели. Lada 4×4 в движении заметно тяжелее. В то же время по песку «Сталкер» пробирается только на первой короткой передаче, второй уже недостаточно. А позже, когда мы попытались взять внатяг овраг с раскиданными по дну шинами — один из любимых аттракционов местных «нивоводов» — мотор заглох, даже несмотря на включенную понижайку. Ходом же «Сталкер» пробирается практически везде, здесь важную роль играет нет только преимущество в массе, но и геометрия — у пластикового внедорожника меньше свесы, а клиренс на 20 мм больше.

Stalker-Apal-21541-11 В России возобновили производство необычного внедорожника АПАЛ-21541 «Сталкер». У него стойкий к коррозии пластиковый кузов на крепком стальном каркасе и проверенные агрегаты Lada 4х4. Дизайн напоминает новый Suzuki Jimny, а цена стартует от 1 млн 233 тыс. рублей. «Известия» вспомнили еще несколько необычных российских внедорожников, по тем или иным причинам не ставших массовыми Фото: АПАЛ MG_5989 Автомобиль разработала тольяттинская фирма «Апал», ведущий поставщик пластиковых деталей для российских автозаводов. Первые экземпляры продемонстрировали еще в 2003 году, однако поиски партнера для сборки автомобилей успехом не увенчались. Одно время выпуск «Сталкеров» планировали наладить в Чеченской Республике Фото: АПАЛ MG_5913-2 До настоящего времени произвели всего семь автомобилей. Теперь производством «Сталкера» займется предприятие «ВИС-Авто». Согласно новому ОТТС, тираж машины ограничен — не более 150 штук в год. Этим и объясняется сравнительно высокая цена, ведь изначально пластиковый «Сталкер» планировали продавать немногим дороже обычной Lada 4х4 Фото: АПАЛ travec_tecdrah_tti_67 У «Сталкера» был шанс сделать карьеру в Европе. В 2009 году «Апал» получила заказ от немецкого бизнесмена Маркуса Неске на разработку аналогичного внедорожника, но на агрегатах Dacia/Renault Duster. Прототип наградили странным именем Travec Tecdrah и даже показали на Франкфуртском салоне в 2011 году. Планировалось, что внедорожник будет стоить €15 тыс., но производство так и не началось Фото: autowp.ru 3484-vaz-e2121 Для 1977 года «Нива» была инновационным автомобилем — независимая передняя подвеска, комфортабельный несущий кузов, постоянный полный привод. Этот автомобиль можно назвать родоначальником современных кроссоверов. Однако первый опытный образец будущей «Нивы» ВАЗ-Э2121 выглядел утилитарно — угловатые панели кузова, мягкий съемный верх. За зеленый цвет кузова один из прототипов прозвали «Крокодил» Фото: Lada autowp За свою более чем 40-летнюю историю «Нива» (теперь она носит имя Lada 4х4) часто становилась объектом стороннего тюнинга. Внедорожник был довольно популярен за рубежом, но предлагался только в трехдверном кузове со скромным оснащением. Поэтому различные фирмы создавали свои варианты — пикапы, кабриолеты и даже автодома. Например, такой вариант «Нивы» с открытым верхом предлагал немецкий импортер машины Deutsche Lada Фото: autowp.ru 636 Один из самых безумных вариантов был изготовлен Научно-техническим центром ВАЗа. «Бора» с примитивным пластиковым кузовом была на 200 кг легче обычной «Нивы». Заказчик планировал поставлять внедорожник в Латинскую Америку. Машиной заинтересовались в ОАЭ, но выпуск ограничился двумя прототипами. Позже в тольяттинском политехе на основе «Боры» разработают военный внедорожник «Сержант» Фото: drivetribe.com bronto_vaz_212183_landole_4 ПСА «Бронто», дочернее предприятие «АвтоВАЗа» разработало множество вариантов «Нивы», из которых самый обычный — «Фора» с удлиненным кузовом. А самый необычный — ВАЗ-212183 «Ландоле», вариант пляжного багги с открытым сзади кузовом и без дверей. Такой автомобиль могли бы оценить охотники и любители активного отдыха. Пытались машину предлагать и военным, переименовав ее в «Рысь-Десант» Фото: autowp.ru A3201CD91C02-2 «Бронто» также производит различную спецтехнику на базе Lada 4х4, влючая инкассаторские броневики и вездеходы. Снегоболотоход «Марш» на гигантских шинах сверхнизкого давления способен уверенно передвигаться по снежной целине и тундре. Но при этом не наносит северной природе такого ущерба, как гусеничная техника Фото: bronto-psa.ru nail-khusnutdinov-al138-021-autokam-ranger-second-page-3x В начале 1990-х годов фирма «Автокам» из Набережных Челнов пыталась наладить производство британских внедорожников Rickman Ranger. Машины со стеклопластиковым кузовом и агрегатами Ford на родине предлагались в качестве кит-комплектов для самостоятельной сборки. Англичане в итоге не поставили большую часть из оплаченных комплектов, и «Автокам» пытался производить машины самостоятельно, на узлах «Москвичей» и «ИЖей» Фото: nacekomie.ru 787 Фирма «АвтоТеза» из Шуи стала фактически правопреемником проекта Ranger, но решила значительно переработать исходную конструкцию. У внедорожника, проект которого разрабатывали в НАМИ, тоже был пластиковый кузов, но при этом он базировался на агрегатах «Нивы» и оснащался полным приводом. «Кентавр-2160» был изготовлен в четырех экземплярах, денег на его производство «АвтоТеза» не нашла Фото: rusautomobile.ru Jamp_16 Не только «Нива» становилась базой для мелкосерийных российских внедорожников. В конце 1990-х годов Геннадий Хаинов, известный по самодельному спорткару «Лаура», организовал компанию Dragon Motor и начал делать свои внедорожники на шасси утилитарного УАЗ-31514. Astero отличался необычным дизайном трехдверного кузова, Jump! — съемными дверями и крышей. Силами санкт-петербургского и читинского заводов выпустили несколько десятков автомобилей Фото: uazbuka.ru derways_cowboy_5 В 2004 году автомобильная компания Derways из Черкесска на шасси румынского внедорожника ARO начала производство собственной модели Cowboy. Простой кузов на трубчатом каркасе делали из стали, и только капот был пластиковым. Вместительный внедорожник оснащался либо бензиновым мотором ЗМЗ, либо дизелем Peugeot. В 2006 году американцы выкупили и закрыли завод ARO, из-за чего выпуск «Ковбоев» прекратился. Всего было выпущено 400 внедорожников, после чего Derways переключился на контрактную сборку китайских автомобилей Фото: Олег Шапкин 366 Проект «Ё-мобиль» был анонсирован Михаилом Прохоровым в 2010 году. Первоначально речь шла о доступном гибридном автомобиле с кузовом из базальтового волокна. Начался сбор заявок и строительство завода в Санкт-Петербурге. Однако сроки запуска постоянно сдвигались, а конструкцию «Ё-кроссовера» упрощали. Последние прототипы с композитными кузовами были построены на агрегатах Suzuki SX-4. Производство так и не начали, а вся конструкторская документация была передана ФГУП «НАМИ» за символическую сумму в €1 Автор: Ё-авто

Позже мы уточнили, что прототип был выпущен еще в 2006 году, но выглядит свежим, пусть его кузов и поскрипывает на бездорожье. Придраться можно разве что к провисшей водительской двери. Вот оно, главное преимущество пластикового кузова, — долговечность. «АвтоВАЗ» несколько лет назад повысил стойкость кузовов Lada 4×4 к коррозии, но преимущество всё равно на стороне пластика.

Вечный конкурент

Долговечный кузов — самое заметное преимущество Apal-21541 Stalker. Любители ударить по бездорожью должны его оценить, главное, чтобы каркас оказался жестким и достаточно прочным. В остальном внедорожник Apal не так сильно отличается от Lada 4×4. Салон чуть теснее, проходимость чуть лучше, динамика немногим выше, а расход — меньше. Автомобиль прошел сертификационный краш-тест, но, скажем честно, Apal и Lada 4×4 — далеко не чемпионы по безопасности.

СТАЛКЕР_1 Дорожный просвет у «Сталкера» на 20 мм больше, а масса — на 115 кг меньше Фото: Евгений Багдасаров

Полученный на Stalker сертификат ОТТС подразумевает выпуск ограниченной серии из 150 машин. В этом году, например, планируют изготовить еще 53 штуки. Потом, когда тираж будет доделан, Stalker придется сертифицировать заново и, как минимум, оснащать устройством ЭРА-ГЛОНАСС.

Золотая «Нива», драгоценный Apal

Малый тираж влияет и на цену — базовый внедорожник стоит от 1,233 млн рублей, а внедорожный тюнинг от F-Design увеличит цену еще на 200 тыс. За ту же сумму можно приобрести две Lada 4×4 с кондиционером, да еще и сдача останется. Если добавить, то можно замахнуться на новый Suzuki Jimny. Более того, есть внедорожный вариант Lada 4×4 «Бронто», который в максимальной комплектации и с камуфляжным окрасом стоит менее 800 тыс. рублей.

На новенькую Lada 4×4 в Москве смотрят с удивлением. Это автомобиль не для города, а для регионов и убитых дорог. То же самое можно сказать и про «Сталкер», но с таким ценником он вряд ли пойдет в народ.

СТАЛКЕР_1 На асфальте «Сталкер» не сильно отличается от Lada 4×4, но на педаль акселератора отзывается охотнее Фото: Евгений Багдасаров

«А что вы хотели — говорят на заводе «Апал», — это же эксклюзив. Штучное производство, ручная сборка». Наверное, мы хотели немного другого. Несколько лет назад, когда «Сталкер» только начинал свой путь, СМИ активно тиражировали слухи, что цена на него будет только на 20% выше обычной «Нивы». То есть ждали утилитарный внедорожник, а получили пляжный багги, дорогую игрушку и готовый экспонат для частной автомобильной коллекции. Конечно, при массовом производстве цена будет ниже, но это уже совсем другая история.