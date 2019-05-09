Майский «Додж»: почему американский внедорожник полюбили в СССР

Сразу за бродом начинался крутой подъем в гору. Трофейная BMW с командиром корпуса пыталась проскочить ходом, но застряла. Следом сел «Виллис» со связистами. Хорошо сзади ехал «Додж» с радиостанцией, который спокойно преодолел брод и вытащил обе машины. Ситуация вполне рядовая для воспоминаний участников Великой Отечественной войны — американский «Додж три четверти» выручал в любой ситуации. «Известия» нашли один из сохранившихся до наших дней автомобилей.

Потомственный военный

В истории армейских «Доджей» не было чудес и драмы, как в истории «Виллиса» (легкий армейский джип был создан крохотной фирмой American Bantam в рекордно короткие сроки, но производство в итоге отдали более серьезным игрокам — Willys и Ford).

Фирма Dodge традиционно поставляла легкие грузовики для армии США, еще до Первой мировой. В 1934-м она начала оснащать свои автомобили полным приводом. Военным эта идея понравилась, и те активно закупали вездеходы грузоподъемностью от полутонны до полутора. Особенно когда угроза новой войны стала неминуемой.

Додж_3 Dodge WC намного крупнее «иван-виллиса», внедорожника ГАЗ-67Б. Длина машины с лебедкой — 4461 мм, ширина — 1997 мм, а высота с поднятым верхом — 2057 мм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Именно армейские «Доджи» впервые стали называть джипами. Кузова первых вездеходов были гражданскими, но постепенно автомобили становились всё утилитарнее. На смену дутым крыльям, в которые на бездорожье забивалась грязь, пришли более простые, а решетка радиатора стала еще и мощным защитным элементом.

С пушкой на прицепе

Наконец, по требованиям военных Dodge в конце 1941 года начал производство автомобилей серии WC, более выносливых и с увеличенной грузоподъемностью. Они могли перевозить не полтонны, а три четверти, то есть 750 кг.

Крупнее джипа, но меньше полуторки, «Додж три четверти» без труда тянул 57- и даже 76-миллиметровое противотанковое орудие или 120-миллиметровый миномет. Полный привод, широкая колея, клиренс в 237 мм и тяговитый по меркам того времени мотор наделяли его феноменальной проходимостью. Ничего удивительного, что о поставлявшихся к нам по ленд-лизу «Доджах» оставлено столько восторженных отзывов.

IMG_2759 Фары надежно защищены решетками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2694 Изначально этот автомобиль — WC-56, лебедку добавили позже и ради нее удлиняли раму Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2703 Крохотное боковое зеркальце облегчает маневрирование задним ходом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2709 Лопата, кирка и топор входили в штатное оснащение автомобиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2757 Лобовое стекло можно откинуть на капот и зафиксировать — это облегчало транспортировку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2746 Справа на подножке расположен ящик для аккумулятора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2766 У шин размерности 9,00×16 неориентируемый протектор — их можно было ставить любой стороной, а следы на дороге не выдавали направления машины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Василий Чуйков. «От Пекина до Берлина. 1927–1945» Гитлеровцы укрепились на опушке леса. В кустарнике они замаскировали три танка и несколько пулеметов, которые простреливали прилегающую местность. Выбить оттуда гитлеровцев было приказано орудийному расчету Петра Швыряева. В клубах пыли прямо на вражеские позиции помчался «Додж» с прицепленным к нему 76-миллиметровым орудием. Фашисты не стреляли. Они, очевидно, решили, что машина ворвется в лес и достанется им в исправности, но они просчитались. Водитель машины старший сержант Игорь Бакеркин на полном ходу выскочил на фланг немецкой позиции и с ходу развернул машину, артиллеристы отцепили орудие. Прошло несколько секунд, и наводчик Мироненко открыл прицельный огонь. До гитлеровцев было всего 300–400 м. Первые же снаряды подожгли один, а затем и второй танк. Не прошло и минуты, как замолчали вражеские пулеметы. Лишь один танк сумел скрыться в лесу.

В основном американский вездеход поставлялся к нам в самых массовых версиях WC-51 и WC-52 (c лебедкой): двухместная кабина, широкий универсальный кузов с тентом. Именно он назывался Weapons Carrier — носитель вооружения.

Помимо него, существовало множество других вариантов: радийные, автомастерские, командно-штабные, санитарные. И все они несли заводской индекс WC, который на самом деле не расшифровывался как Weapons Carrier, а первоначально указывал на год выпуска и грузоподъемность.

Командовать и разведывать

Командирская и разведывательная модель WC-56/57 — редкость. Как раз такая из коллекции «Моторы войны» Вячеслава Лена у нас на тесте. Кузов командирской машины максимально прост, но в то же время скроен по лекалам легковых автомобилей 1930-х годов. Дверей нет, но вырезы для посадки пассажиров сделаны с неуместным для утилитарного внедорожника изяществом.

Нос скруглен, а корма скошена, из-за чего крохотный багажник стал еще меньше. Угловатый «Виллис» или советский ГАЗ-67 — шедевры упрощенных технологий, но Dodge, сохраняя гражданскую щеголеватость, тем не менее грозный солдат. Фары защищены толстенными решетками, мощным бампером можно свалить дерево, на дверце багажника закреплены кирка, топор, лопата.

Рама, мосты — всё сделано с большим запасом. Неудивительно, что на базе «три четверти» выпускали истребитель танков, вооруженный крупнокалиберным пулеметом и 37-миллиметровой пушкой.

Додж_4 Угол въезда у машины без лебедки равнялся 53, а с лебедкой — 36 градусам. Угол съезда — 36 градусов, а минимальный дорожный просвет — 273 мм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Николаев Кирилл Александрович, минометчик. Сайт «Я Помню»: Это в Восточной Пруссии было, я тогда уже командиром дивизиона был. А что такое Восточная Пруссия? Это сеть городков, фольварков, дороги хорошие, обсажены справа-слева деревьями, но много речушек, а мосты через них были взорваны. И вот батарея едет, а в Восточной Пруссии мы перемещались только ночью. Шофер не заметил, что впереди мост взорван, и как ехал прямо, так и поехал. А там моста нет, внизу заболоченная илистая речка. И вот этот самый «Додж» с минометом, с ящиками мин в кузове бухнулся туда. Мы спустились — все живые, шофер оцепенел от ужаса, стиснул руль, но никто не пострадал. У нас еще студебекер был с лебедкой, мы его подогнали, подцепили «Додж», вытащили, и он завелся, ничего не сломалось.

Вырез со стороны водителя можно было и не делать — всё равно он загорожен запаской, а на подножке для верности еще и закреплена канистра. Слева за руль не попасть, только с правой пассажирской стороны. Посадка — как в большинстве довоенных автомобилей. Пухлый, будто из старого вагона метро, сплошной диван с кожаной обивкой, громадный руль с тонким ободом.

И, разумеется, никаких регулировок. Педали сцепления и тормоза задраны высоко, а напольный акселератор вообще расположен на центральном тоннеле. Непривычно, но посадка показалась мне вполне удобной — без тесноты, присущей большинству военных автомобилей.

Голос из прошлого

Носком правой ноги ищу стартер — еще одна особенность того времени, — и рядная шестерка шумно вздыхает. В хриплом, как будто простуженном, голосе мотора есть что-то знакомое. В этом нет ничего удивительного, в конце 1930-х советские инженеры скопировали рядный шестицилиндровый двигатель с доджевского D5. Этот агрегат ставился на грузовики ГАЗ-51/52 и в 4-цилиндровом варианте — на «Победу».

IMG_2952 Посадка на водительском месте специфическая, но привыкнуть к ней можно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2717 Циферблаты и кнопки размещены по центру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2918 На панель приклепаны информационные таблички Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2954 Слева от селектора коробки передач — рычаг лебедки. Справа — ручник и рычаг включения переднего моста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2978 У стелкоочистителей с вакуумным приводом был и дублирующий «ручной» режим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров IMG_2971 На заднем ряду просторно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Мотор с индекcом T-214 на «Додже» при объеме 3,8 л развивает всего-то 92 л.с., но пик тяги в 244 Нм доступен уже с 1200 оборотов коленвала. И в его неспешном характере чувствуется упрямая мощь. По паспортным данным автомобиль с полной загрузкой может преодолеть подъем крутизной 32 градуса. При этом расход бензина у груженой машины на бездорожье вырастал с 30 до 40 и более литров.

Трогаться можно спокойно со второй — короткая первая нужна на бездорожье и буксировке. Пониженной автомобиль лишен, двухступенчатая раздатка ставилась только на трехосные артиллерийские тягачи. На проселке рычаг ходит наискосок снизу вверх, между второй и третьей.

Синхронизаторов нет в принципе, поэтому воткнуть нужную ступень без хруста — та еще задача с двойным выжимом. Чуть замешкался — и автомобиль почти останавливается, вместо третьей надо снова искать вторую.

Четвертая передача уместна разве что на ровном асфальте. На ней, как оптимистично указано на табличке, «Додж» ¾ способен разогнаться до 55 миль в час — почти 89 км/ч, если переводить в понятные нам величины. Сейчас такие подвиги могут повредить здоровью ветерана, хотя по асфальту «Додж» разгоняется всё еще бодро. Гидравлические тормоза по-прежнему справляются с тяжелым, массой 2,5 т, внедорожником.

Удержаться в седле

Если ехать на четвертой по неровному проселку, «Додж» вытрясет из пассажиров душу — рычажные амортизаторы гасят толчки и удары так себе. Многолистовые толстенные рессоры явно рассчитаны на груз тяжелее трех четвертей тонны, пустой внедорожник «козлит». Поэтому сидеть на заднем диване, установленном прямо над мостом, — удовольствие сомнительное и требует хорошего вестибулярного аппарата.

Вот теперь понимаешь, каково было героям «Живых и мертвых» Константина Симонова, когда «девятый час подряд «Виллис» и шедший за ним «Додж» прыгали по выбоинам и ухабам Варшавского шоссе».

Додж_5 На заднем плане — поезд «Сирийский перелом». Hummer в числе трофеев свидетельствует о том, что на американских внедорожниках не всегда ездят хорошие парни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Странно, но для пассажиров не предусмотрено никаких специальных ручек или поручней — за что держаться им? За рамку ветрового стекла? Каркас складного верха? Впрочем, на некоторых командирских «Доджах» всё же есть передний поручень для правого пассажира.

Выпасть из кузова на ходу не дадут брезентовые стропы, а если закрыть дверные проемы брезентовыми клапанами с целлулоидными окошками, то кузов перестанет продуваться насквозь и будет толк от автомобильной печки. Печка, кстати, — редкая в то время опция.

Водителю прыгать по ухабам проще всего — он может крепко ухватиться за руль и поставить ноги враспор. Усилие на рулевом приемлемое, если только не пытаться поворачивать колеса на месте. И главное, руль на неровностях не пытается вырваться из рук и выбить пальцы.

Момент истины

Командирский WC-56/57 использовал американский генерал Паттон, а маршал Жуков принимал на такой машине парад союзных войск в Берлине. Сколько «Доджей» в этой версии было поставлено в СССР, неизвестно, но одним из уцелевших до нашего времени экземпляров якобы пользовался маршал Мерецков.

На нехватку командирских внедорожников указывает тот факт, что завод имени Сталина, осуществлявший сборку «Доджей» из машинокомплектов, выпустил серию машин с собственными пассажирскими кузовами. Автомобиль из коллекции «Моторов войны» был приобретен во Франции и происходит из музея 101-й воздушно-десантной дивизии США — «Клекочущих орлов».

Всего благодаря ленд-лизу в СССР попало 25 тыс. «Доджей» ¾. Их гнали через Иран, либо поставляли разобранными, в ящиках. После окончания войны уцелевшие автомобили надлежало вернуть американцам — те, говорят историки, пустили «Доджи» на металлолом. Оставшиеся в Союзе машины рано или поздно вышли из строя.

Михаил Барятинский. «Танки ленд-лиза в бою»: Многие артиллерийские части и соединения, применявшие автомобиль «Додж» для буксировки орудий, дали ему положительную оценку. Так, в докладе командира 37-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады говорилось, что для буксировки 57- и 76-мм пушек наилучшим тягачом являлся автомобиль «Додж», обладавший хорошей проходимостью, надежностью в работе, малыми габаритами, а следовательно, и меньшей уязвимостью от огня противника, высокой скоростью движения и достаточным запасом хода по горючему. Хотя грузоподъемность машины была невелика, всё же при буксировке 57-мм противотанковой пушки возможно было перевозить на ней орудийный расчет и 0,2 боекомплекта. В качестве основного недостатка отмечалась высокая требовательность к качеству бензина. Двигатель машины очень плохо работал на отечественном автобензине, даже этилированном, в результате чего преждевременно изнашивалась поршневая группа. Наиболее подходящим топливом являлся дорогостоящий бензин Б-70 и КБ-70.

Мощный и выносливый «Додж» хорошо запомнили в СССР. Он встречается в воспоминаниях участников Великой Отечественной и даже фигурирует в книге Владимира Богомолова «Момент истины. В августе сорок четвертого». Именно «Додж» был угнан диверсантами, а из его кузова пропала малая саперная лопатка с вырезанными на черенке буквами Н и Г.

Оказал он влияние и на отечественную конструкторскую школу — в 1950-х был разработан военный вездеход ГАЗ-62, очень похожий на «Додж» ¾.

Редакция благодарит экспозицию «Моторы войны» в парке «Патриот» и лично Вячеслава Лена за помощь в организации съемок