День «Победы»

Сначала выпуск машин был ограничен — порой их не хватало даже для поощрения лауреатов всевозможных премий и граждан, награжденных званием «Герой Советского Союза». Но уже к середине 1950-х автомобиль постепенно начал становиться массовым. Хотя позволить его себе по-прежнему мог далеко не каждый. На фото: автосалон образца 1951 года, Москва