День «Победы»

28 июня 1946 года с конвейера сошла легендарная «Победа» — автомобиль, быстро ставший символом престижа в СССР и завоевавший популярность за его пределами. В Польше под маркой «Варшава» эту машину продолжали выпускать до 1973 года. Как выглядел автомобиль, ставший предметом мечтаний большинства советских граждан, — в галерее портала iz.ru
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Фото: 5koleso.ru
Создатели «Победы»: главный конструктор ГАЗа Андрей Липгарт и ведущий конструктор кузова Александр Кириллов с макетом автомобиля. По легенде, сначала автомобиль хотели назвать «Родина», но Сталин, услышав это, пошутил: «И почем у нас будет Родина?»
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Фото: РИА Новости/Николай Добровольский
Цех сборки легковых автомобилей «Победа» и лимузинов «ЗИМ» на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ), 1954 год
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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Сначала выпуск машин был ограничен — порой их не хватало даже для поощрения лауреатов всевозможных премий и граждан, награжденных званием «Герой Советского Союза». Но уже к середине 1950-х автомобиль постепенно начал становиться массовым. Хотя позволить его себе по-прежнему мог далеко не каждый. На фото: автосалон образца 1951 года, Москва
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Фото: РИА Новости/Иван Шагин
Впрочем, уже в первые послевоенные годы автомобиль принял участие в создании первых московских пробок. Так, например, выглядел Ленинградский проспект в районе стадиона «Динамо» перед началом футбольного матча в 1949 году
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Фото: 5koleso.ru
А так выглядел салон одной из первых моделей машины для советского среднего класса
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Фото: ТАСС/Борис Клипиницер
Народную любовь «Победа» снискала благодаря тому, что стала одной из первых в мире легковушек, отличавшихся выносливостью, экономичностью и главное — неприхотливостью при выборе бензина
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Фото: ТАСС
А еще — повышенной по сравнению с другими моделями тех лет проходимостью. На фото: автопробег московских школьников Москва–Казахстан–Москва, 1958 год
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Фото: ТАСС/Семен Майстерман
Большую часть недочетов автолюбители могли исправить сами, если же это не получалось, они отвозили машину на авторемонтный завод, где с доплатой можно было получить другой, только что отремонтированный, автомобиль
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Фото: ТАСС
«Победа» стала одним из первых советских автомобилей, отправлявшихся на экспорт. Таким же спросом за границей пользовался только «Москвич-400»
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Фото: ТАСС
В Советском Союзе в различных модификациях автомобиль выпускали до конца 1950-х годов. Всего было произведено больше 200 тыс. штук
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