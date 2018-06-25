Под рев ретромоторов

Выставка автомобилей открылась в парке в 10:00 в субботу и продолжалась до самого вечера. На фото: автомобиль марки Rolls-Royce, принимавший участие в ралли
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Проходил праздник, как и положено, под аккомпанемент ретромузыки. На фото: старый Mercedes S-класса
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Программа ралли также включала в себя соревнования по штурманскому ориентированию, поэтому многие автомобили внутри были оборудованы вполне современной техникой
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Настоящая удача для поклонников американского шика — Pontiac GTO Judge
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
А так раньше выглядела продукция ГАЗа — вполне себе впечатляющий ретрокабриолет
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
По правилам мероприятия участие в ралли могли принимать только автомобили старше 30 лет — то есть выпущенные в 1988 году и раньше
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Капот автомобиля ГАЗ-21 «Волга» — одной из самых известных моделей Горьковского автозавода, вышедшей в конце 1950-х годов
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
И нестареющая классика — одна из старых моделей Jaguar
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Помимо самого ралли, которое заняло у автомобилей-участников около трех часов, в Сокольниках в этот день проходили соревнования «автомехаников» и другие конкурсы для зрителей
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Будущее поколение пилотов ралли оценивает представленный в Сокольниках Rolls-Royce
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Jaguar XK-120 1952 года стал одной из главных достопримечательностей этого дня
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Ралли Bosch Moskau Klassik — московская версия знаменитой гонки, которая уже почти 20 лет проходит на немецком скоростном полигоне Boxberg-Ring, где испытывают новые модели Porsche и BMW
Выделить главное
вкл
выкл
Праздник ретроавтомобилей прошел в Москве в воскресенье, 24 июня. В ралли, которое состоялось в парке «Сокольники», приняли участие почти полсотни исторических транспортных средств. До и после начала заезда посмотреть на них могли все желающие — вход на праздник был свободным. Некоторые из главных экспонатов этого дня — в галерее портала iz.ru
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.