Под рев ретромоторов

Праздник ретроавтомобилей прошел в Москве в воскресенье, 24 июня. В ралли, которое состоялось в парке «Сокольники», приняли участие почти полсотни исторических транспортных средств. До и после начала заезда посмотреть на них могли все желающие — вход на праздник был свободным. Некоторые из главных экспонатов этого дня — в галерее портала iz.ru